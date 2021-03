En privé SVP: OnlyFans - entrepreneuriat féminin moderne ou prostitution web... avec Naïla Rabel

Pour le deuxième épisode de la deuxième saison d’En privé SVP, Cindy et Lucie parlent d'un sujet très chaud en ce moment: OnlyFans. Plus précisément, elles reçoivent la militante, actrice et vlogueuse Naïla Rabel, mieux connue sous le pseudonyme de «La grosse qui fait des vidéos», qui utilise cette plateforme.

Au menu: des discussions pertinentes, fascinantes et, bien sûr, croustillantes, sur OnlyFans; la réaction des parents, des amis et des familles, quand ils apprennent qu'on l'utilise, et bien plus encore!

Écoutez dès maintenant l’épisode 2 de la saison 2 en version audio par ici!

Remises en question, expériences personnelles et jeune vie d’adulte! En privé SVP est un balado sans tabou animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

