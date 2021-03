Ces bottes hautes à 50$ sont parfaites pour toutes les occasions

Si vous cherchez LA botte parfaite pour le printemps (et toute l’année), ne cherchez plus, elle est ici.

Les bottes hautes, donc qui montent au-dessus des genoux, sont un classique indémodable. En 2021, par contre, elles seront encore plus tendance qu’à l’habitude.

Bien que la botte qui arrive à la cheville reste un must à posséder, on se tourne vers la hauteur cette saison.

Les bottes hautes sont parfaites pour rendre un look simple plus habillé, et elles peuvent être portées avec plusieurs tenues différentes.

On peut les «rocker» avec des jeans, avec une robe courte, une robe longue, une jupe, même des sweatpants, bref, les options sont infinies.

Amazon propose une paire en suède à la hauteur idéale, avec un petit talon juste assez haut pour nous donner un boost subtil.

Bottes en suède à talon épais de Dreams, de 50$ à 60$ sur Amazon

À seulement 50$ et offerte en plusieurs couleurs différentes, elle sera parfaite pour tous vos looks ce printemps!

On peut lire plus de 6000 évaluations favorables sur le site et, ce qui en ressort, c’est qu'elles vont bien à différents types de corps et qu’elles sont super confortables!

Procurez-vous la botte haute de la marque Dreams juste ici.

