La gamme pour favoriser le sommeil de Lush va vous faire relaxer au max

Le 19 mars est la Journée internationale du sommeil et puisqu’on sait que dormir est très important, voici des soins relaxants.

La compagnie Lush propose plusieurs produits qui vont vous aider à relâcher les tensions avant l’heure du dodo.

Il est important de bien dormir pour notre santé générale, mais aussi pour notre peau, notre moral et la régénération de nos cellules.

Avec la pandémie et le stress quotidien, il est tout à fait normal de moins bien dormir depuis quelques mois (ou la dernière année!), et certains produits peuvent aider.

Voici donc 7 produits Lush pour relaxer avant le dodo :

Courtoisie

La meilleure façon de faire le vide avant d’aller se coucher: un massage qui hydrate la peau en plus! Les beurres de cacao et de karité fondent au contact de la peau pour libérer la fragrance relaxante de lavande et de tonka. L’eau de camomille apaise, l’huile de marula hydrate et la fécule de maïs adoucissent la peau.

Courtoisie

En plus de vous relaxer, ce masque vous procure un teint radieux. Idéal pour les peaux sèches et sensibles, il contient des ingrédients qui vont hydrater et favoriser la détente. Sa formule comprend des huiles de noix de coco, de jojoba, d’olive et d’avocat ainsi que du beurre d’illipé, pour une hydratation en profondeur. Les jus de citron, de pamplemousse et d’orange font resplendir la peau, tandis que l’arôme de tonka et de lavande apaise l’esprit.

Courtoisie

À mesure qu’elle se dissout, cette bombe en apparence rose transforme l'eau de votre bain en un ciel étoilé. Conçue avec le même parfum vedette que la lotion corporelle Sleepy, cette bombe pour le bain à la lavande et à la tonka apaisantes est la façon idéale de relaxer avant le dodo.

Courtoisie

Courtoisie

La touche finale de votre routine du coucher? Ce pain moussant à la lavande. Plongez dans un bon bain chaud rempli de bulles et retrouvez la sérénité. Pour un bain ULTRA moussant, émiettez le pain moussant sous le jet du bain dans lequel vous avez déjà lancé la bombe Sleepy.

Courtoisie

Ce gel nettoie en douceur avec un mélange de lait d’avoine, de glycérine végétale et d’infusion de fleurs de lavande. De plus, son parfum sucré apaise les sens même après une journée stressante.

Courtoisie

Si vous êtes plus savon que gel de douche, ce pain possède une texture crémeuse avec un soupçon d’argile kaolin pour nettoyer en profondeur tout en apaisant.

Courtoisie

Un mélange de glycérine, de beurre de cacao et d’huile d’amande qui procure une hydratation longue durée pour une peau douce et souple toute la journée ou toute la nuit. Le lait d’avoine apaise la peau sensible à merveille.

Bonne nuit!

