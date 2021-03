5 soins anti-taches pour une peau uniforme

Les taches! Que ce soit des taches causées par l’acné, le bronzage trop intense ou par un traitement de laser, ces petits spots bruns qui apparaissent sur la peau sont souvent difficiles à traiter.

Que vous ayez une carnation claire ou foncée, le traitement des tâches pigmentaires est toujours préoccupant. Voici donc 5 soins à découvrir pour une peau uniforme:

1. FIRST AID BEAUTY - Sérum à la niacinamide contre les taches pigmentaires et éclat du visage

Le nom du produit est long, mais ça dit tout! Ce sérum puissant est composé de niacianamide, qui est une vitamine hydrosoluble faisant partie du groupe de vitamines B. Cet ingrédient est reconnu pour ses propriétés qui atténuent l’apparence des tâches pigmentaires. Selon une étude, 100 % des utilisatrices ont remarqué une diminution de leurs taches pigmentaires.

Courtoisie

À 55$ - Disponible chez Sephora en boutique ou en ligne

2. Dear KLAIRS - Freshly Juiced Vitamin drop

À l’autre bout du monde, en Corée du Sud, les compagnies de cosmétiques sont devenues de véritables leaders du monde en matière des soins de la peau. Parmi celles-ci, Dear Klairs a connu un véritable succès grâce au sérum Freshly Juiced Vitamin drop. Le produit hypollergène et végane a atteint le million de ventes depuis sa sortie. Formulée de vitamine C pure stabilisée, cette huile qui s’imbibe rapidement sur le derme traite les cellules mortes de la peau, les taches, le teint terne et les pores dilatés.

Courtoisie

À 26$- Disponible sur iHerb

3. DERMALOGICA - Crème de nuit Pure Night

Il est prouvé que les crèmes de nuit sont très efficaces, car les cellules de l’épiderme se renouvellent lorsqu’on dort. L’entreprise de cosmétiques Dermalogica propose la crème de nuit Pure Night. Sa formule nourrissante composée aussi de niacianamide et de vitamine C aide à éliminer les taches brunes, à lutter contre l'hyperpigmentation ET à lisser les ridules! On utilise ce soin en cure quotidienne de trois mois pour des résultats maximaux. On a tous besoin de beauty sleep!

Courtoisie

À 114$ - Disponible en boutique du Vieux-Montréal ou en ligne

4. KIEHL’S - Correcteur Solution anti-taches foncées

Parmi la gamme des produits Kiehl’s, le correcteur Solution anti-taches foncées est conçu pour les peaux à tendance acnéique. Ce sérum contient de l'acide salicylique qui vise la surface de la peau. Après quelques semaines, les taches brunes, les marques post-acnéiques et l'hyperpigmentation sont visiblement réduites. De plus, la collection comprend aussi un nettoyant éclaircissant, l’eau de traitement et même des ampoules concentrées.

Courtoisie

À 70$ - Disponible chez Sephora et en ligne

5. BIOSSANCE - Squalane + 10% Vitamine C Sérum anti-taches

Si vous avez le teint terne, une texture irrégulière et bien sûr le visage taché, Biossance est également une marque qui a créé un petit pot miracle composé de squalane. Qu’est-ce que c’est? C’est un champignon shiitake blanc ! Lorsqu’il se mélange à la vitamine C concentrée à 10%, le produit commence à faire disparaître l’apparence des taches pigmentaires et à cibler la formation de nouvelles taches. C’est magique!

Courtoisie

À 82$ - Disponible chez Sephora et en ligne

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s