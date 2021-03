22 photos estivales d'influenceuses qui nous donnent hâte à la saison chaude

La température commence tranquillement à se réchauffer et cela nous rend impatients de voir arriver l’été!

On a tellement hâte de pouvoir ranger notre manteau et nos bottes, puis de sortir nos sneakers et notre veston de jeans. On attend avec fébrilité l'autorisation d'aller jaser dans le parc avec nos amis ou de faire une randonnée avec notre chien, mais aussi de se baigner, de se faire bronzer, de manger un popsicle, de mettre nos lunettes de soleil... Bref, on a hâte à l’été!

Pour se mettre dans l’ambiance de l'été et faire passer le printemps plus vite, pourquoi ne pas se plonger dans la saison estivale en admirant quelques photos inspirantes?

Voici donc 22 photos d’influenceuses estivales en attendant l’été:

1. Elisabeth Rioux

On ne voyagera peut-être pas cet été, mais il y a de belles portes devant lesquelles poser au Québec aussi!

2. Naadei

Rien de mieux que d'enfiler sa robe d'été favorite avec une paire de sneakers blancs.

3. Meghan Oak

Si vous faites partie des chanceux et chanceuses qui avez une piscine à la maison, profitez-en cet été!

4. Tracy Valentine

On rêve de pouvoir lire dehors dans une magnifique robe en satin!

5. Marianne Plaisance

Ce champ de tournesol à Saint-Jean-Port-Joli est l'endroit idéal pour une séance photo colorée.

6. Cindy Cournoyer

Que ce soit une course ou une randonnée, celle-ci est tout simplement plus agréable sous le soleil.

7. Vanessa Duchel

On a passé l'été 2020 à voir nos amis à distance dans les parcs. Cet été, on espère le faire avec autant de style que Vanessa en 2021!

8. Noemie Bannes

L'été, il ne faut pas oublier de se protéger la tête du soleil avec un adorable bandana comme le fait Noemie!

9. Sade Mowatt

... et d'enfiler son plus beau bikini à la plage.

10. Cassandra Bouchard et Paul

On a parlé de voir des amis dans le parc, mais il ne faut pas négliger le temps de qualité avec notre meilleur ami à quatre pattes!

11. Khate Lessard

La magie d'une journée d'été passée sur un bateau reste inégalée.

12. Catherine Francoeur

Le plus grand plaisir des mois chauds? Manger une crème glacée!

13. SJ Bleau

Rien de mieux que la lumière d'un coucher de soleil pour un selfie parfait.

14. Sarah Ostiguy

Et que dire des fleurs l'été?

15. Jessica Gaudet

C'est aussi la saison des cafés glacés! Un must.

16. Marie Gagné

L'été, on fête la Fierté!

17. Catherine Paquin

On a très hâte de pouvoir manger dehors. Verre de vino, optionnel.

18. Gabrielle Marion

Quand il fait chaud, on peut aussi essayer de nouveaux sports, comme la planche à pagaie!

19. Kiara Blanchette

On peut aussi coordonner nos vêtements avec le décor...

20. Maud Poulin

... ou prendre un verre sous le soleil!

21. Anouk Lauzon

On a hâte de faire le plein de vitamine D!

22. Claudie Mercier

Bref, on a hâte à l'été.

