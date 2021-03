[VIDÉO] La véritable histoire de la poupée possédée qui a inspiré le film «Annabelle»

Dans cette nouvelle capsule de notre série Ceci n'est pas un tutoriel beauté, découvrez la véritable histoire qui a inspiré le film Annabelle.

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas creepy, que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. En racontant l'histoire, Simone se maquille.

Sorti en 2014, le film Annabelle est le second chapitre de l’univers cinématographique de Conjuring. Tous ces films ont une chose en commun: ils sont inspirés de cas étudiés par Ed et Lorraine Warren.

Ces spécialistes du paranormal ont bel et bien enquêté sur le cas d'une poupée possédée dans les années 70, et la véritable histoire fait encore plus peur que le film!

Découvrez l'histoire d'Annabelle, la poupée possédée, dans la vidéo ci-dessus!

