Tout sur Jacob Roberge, le musicien hors pair de Star Académie

Lors de chaque «variété» de Star Académie, Jacob Roberge impressionne par sa voix puissante et ses talents de musicien.

Le jeune homme de 22 ans originaire de Lévis prouve, de semaine en semaine, qu’il est un candidat redoutable. D’ailleurs, Meghan Oak croit qu’il pourrait remporter Star Académie!

Pour apprendre à le connaître, voici donc 12 choses à savoir sur Jacob, de Star Académie:

1. Ses débuts en musique

Jacob a commencé son apprentissage tout jeune. En effet, c'est à l'âge de 10 ans qu'il a suivi des cours de chant classique. Dès 12 ans, il a également commencé à jouer de plusieurs instruments de musique.

Il a aussi participé à deux comédies musicales, La Mélodie du bonheur et Fame, en plus de faire partie de plusieurs groupes de musique de différents styles. Plus récemment, il a lancé sa chaîne YouTube, sur laquelle il partage des vidéos où on le voit jouant de tous les instruments et chantant.

2. Pourquoi Star Académie?

Puisqu’il adore apprendre, le côté «école» de l’Académie lui a donné envie de s'y inscrire.

3. S’il n’était pas chanteur, il serait...

S’il n’avait pas fait carrière en musique, Jacob aurait adoré devenir chef cuisinier! Il est créatif, ce qui est souvent requis en cuisine.

4. Son signe astrologique

Jacob est Verseau! Les gens de ce signe sont souvent créatifs et uniques, ce qui lui ressemble tout à fait.

5. Sa chanson d’audition

Pour se tailler une place à l’Académie, Jacob a chanté Out Here on My Own, de la comédie musicale Fame. La pièce parle de passer des auditions pour pouvoir vivre son rêve tout en étant stressé et plein de doutes... elle était donc de circonstance!

6. Son tout premier concert

Le tout premier spectacle auquel Jacob ait assisté était celui de Hedley et Simple Plan, au Festival d’été de Québec.

7. Son ancien(ne) académicien(ne) préféré(e)

C’est Bryan Audet, de l’édition Star Académie 2012, que Jacob admire le plus.

8. Son icône de mode

Jacob préfère porter des jeans et des t-shirts tout simples. Il n’a donc pas vraiment d’icône de mode.

9. Il aimerait collaborer avec...

Jacob Collier! Le musicien anglais joue lui aussi de plusieurs instruments, alors on imagine qu’une collaboration entre les deux serait plus qu’impressionnante!

10. Sa chanson du moment

Son coup de cœur du moment est Histoire sans paroles, d’Harmonium.

11. Son «crush» célébrité

Le cœur de Jacob bat pour la magnifique Scarlett Johansson. On comprend pourquoi!

12. Où le suivre

Vous pouvez suivre Jacob Roberge sur Instagram et sur YouTube.

