Billie Eilish change complètement de tête et elle est méconnaissable

Dites adieu aux cheveux noirs et verts de Billie Eilish, la jeune femme a changé sa couleur de cheveux du tout au tout.

Depuis que Billie Eilish est dans l'œil du public, elle «rock» des colorations de cheveux de plus en plus originales.

Depuis 2019, la chanteuse avait opté pour des cheveux bruns foncés, ou même noirs, avec la racine d’un vert néon vibrant. Cette coloration est rapidement devenue iconique et associée à Billie.

Elle en a surpris plus d’un lors que le 17 mars 2021, elle a dévoilé sur Instagram un changement de tête très drastique.

En effet, celle qui a récemment fêté ses 19 ans est maintenant blonde platine!

Sa chevelure semble aussi plus courte, coupée dans le style de la «coupe Longueuil» ou le «shag», ce lui donne un look un peu plus «edgy».

Cela fait différent de la voir avec une couleur plus «naturelle», mais on doit avouer que cela lui va à merveille.

Reste à voir si cette coloration fera long feu!

