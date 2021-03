En privé SVP : Les influenceurs en voyage et la «cancel culture» sur les réseaux sociaux ... avec Brendan Mikan

Pour ce tout premier épisode de la deuxième saison d’En Privé SVP, Cindy et Lucie reviennent sur certains évènements récents ayant marqué les réseaux sociaux québécois. Elles reçoivent le citoyen engagé Brendan Mikan, qui s’est démarqué au travers la dernière année en criant haut et fort son opinion sur différents sujets controversés.

Ces derniers aborderont les sujets de la «cancel culture», des scandales et de la vague de négatif entourant les influenceurs. Le tout, avec un peu de «tea»!

Écoutez dès maintenant l’épisode 1 de la saison 2 en version audio par ici!

Remises en question, expériences personnelles et jeune vie d’adulte! En privé SVP est un balado sans tabou animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

