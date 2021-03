Véganes et douces pour l’environnement: tu ne pourras plus te passer de ces trois crèmes-sérums de Garnier Green Labs!

En collaboration avec

Tu ne devrais jamais faire de compromis sur tes soins de beauté pour le visage. Ce que tu utilises doit être à la fois efficace, facile à intégrer à ta routine et surtout en complet accord avec tes valeurs.

À ce sujet, nous avons pour toi des crèmes-sérums Garnier Green Labs pratiques qui combinent trois produits en une seule bouteille! Chacune propose l’efficacité d’un sérum, l’hydratation d’une crème protectrice et la protection d’un écran solaire FPS30.

Ces crèmes-sérums font partie de Garnier Green Labs, une gamme végane, écologique et cruelty free. En prime, elles sont abordables et disponibles en magasin. Si les problèmes environnementaux te touchent et que ton budget est limité, c’est la gamme idéale!

Conçue sans produits d’origine animale, sans parabènes, sans colorants et sans huile minérale, cette nouvelle gamme est faite de formules aux ingrédients actifs, d’origine naturelle, doux pour la planète et approuvé par Cruelty Free International sous le programme Leaping Bunny.

Pour une routine beauté facilitée et efficace, voici donc trois crèmes-sérums qui chouchouteront et protègeront ta peau. Gageons qu’elles deviendront des incontournables de ta trousse de soins du visage!

Plus d’éclat grâce à la Crème-Sérum illuminatrice Garnier Green Labs PINEA-C FPS30

L’hiver a tendance à rendre le teint terne et inégal. Heureusement, la Crème-Sérum illuminatrice Pinea-C FPS30 permet de rendre l’apparence de la peau plus saine en trois jours, et le teint plus lumineux et uniforme en seulement une semaine.

Cette crème-sérum qui remplace la crème hydratante, le sérum et l’écran solaire réussit cet exploit en hydratant profondément la peau de manière durable notamment grâce à la combinaison unique du super aliment qu’est l’ananas et d’un ingrédient dermatologique i0ncontournable : la vitamine C!

L’écran solaire FPS 30 ajouté à cette formule légère assure aussi une protection contre les rayons du soleil lors des sorties et prévient du même coup le vieillissement prématuré de la peau. Voilà un indispensable à la routine matinale qui fera rayonner ta peau!

Plus d’élasticité avec la Crème-Sérum Repulpante Garnier Green Labs HYALU-MELON FPS30

Il est possible de rendre l’épiderme plus lisse et rebondi, sans alourdir la routine beauté d’une foule de produits.

La Crème-Sérum Repulpante Hyalu-Melon FPS30, faite à base de melon d’eau et d’acide hyaluronique, revigore les peaux déshydratées et en atténue les ridules.

Tout en légèreté, cette crème-sérum végane crée un effet repulpant visible en seulement trois jours et s’ajoute sans souci à la routine beauté.

Des pores resserrés avec la Crème-Sérum perfection des pores Garnier Green Labs NIACINA-B FPS30

La Crème-Sérum perfection des pores Niacina-B FPS30 est polyvalente. Elle offre le pouvoir de correction des pores d’un sérum, l’hydratation durable d’une crème et la protection à large spectre d'un écran solaire FPS30. Destinée à tous les types de peau, elle accentue la beauté du visage en réduisant l’effet de brillance. Ce soin végane contribue également à une peau équilibrée et à des pores affinés en moins d'une semaine.

Envie d’une peau d’apparence plus saine sans compromettre tes valeurs? Découvre sans plus tarder la gamme de soins de beauté véganes de Garnier Green Labs.

Retrouve facilement la Crème-Sérum illuminatrice Garnier Green Labs Pinea-C FPS30, la Crème-Sérum Repulpante Garnier Green Labs Hyalu-Melon FPS30 et la Crème-Sérum perfection des pores Garnier Green Labs Niacina-B FPS30 près de chez toi et chouchoute ta peau comme il se doit!