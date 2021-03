La nouvelle lune du 13 mars va nous rendre particulièrement émotifs

Les nouvelles lunes représentent toujours un nouveau départ, et celle du samedi 13 mars 2021 sera très, très émotive.

Contrairement aux pleines lunes qui indiquent la fin d’un cycle lunaire, la nouvelle lune nous permet de repartir à zéro. Elle met le ton pour un nouveau cycle qui va durer environ 6 mois.

La nouvelle lune du 13 mars se déroule dans le Poissons, un signe d’eau caractérisé par son émotivité et son côté rêveur.

Voici donc à quoi s’attendre lors de la nouvelle lune en Poissons de mars :

1. On va explorer nos émotions

La nouvelle lune nous invite à faire un peu d’introspection et ce, surtout lorsqu’elle se trouve dans le signe du Poissons.

C’est l’occasion parfaite de taire la voix de la raison, et de se concentrer sur ce que notre cœur et notre «gut» tentent de nous dire. Si vous êtes à l’écoute et vous ouvrez aux possibilités, vous risquez de faire de grandes réalisations dans les prochains jours.

2. Cette période sera plus facile pour certains signes astrologiques

Lors de cette nouvelle lune, l’astre sera très rapproché des planètes Vénus et Neptune. Vénus représente l’amour, alors que Neptune gouverne les rêves et la spiritualité. Ces 3 astres ensemble sont une combinaison très émotive!

Les signes d’eau, Poissons, Cancer et Scorpion, sont habitués à être proches de leurs sentiments et à les analyser. Cette période sera donc plus facile pour eux puisqu’ils vont se sentir comme un poisson dans l’eau!

3. C’est le moment de rêver

Le poissons et la conjoncture entre la lune et Neptune vous invite à rêver un peu, ou beaucoup! Cela veut dire planifier un premier voyage en espérant que tout se passe bien, ou même se lancer dans un projet qu’on repousse depuis toujours.

L’énergie astrale va récompenser ceux qui osent rêver, et ils seront plus chanceux qu’à l’habitude.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s