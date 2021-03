7 «basics» mode qu’il vous faut absolument ce printemps

Si vous voulez rafraîchir votre garde-robe en vue du printemps, on a déniché 7 morceaux essentiels et pas chers.

La beauté d’un morceau «basic», c’est qu’on peut le porter dans plusieurs tenues différentes. C’est aussi un vêtement qui risque d’être tendance plus longtemps!

Pour le printemps 2021, 7 types de «basics» se démarquent. Ils vous permettront de faire de multiples permutations tout au long de la saison fraîche! Les voici.

1. La mini jupe

La jupe courte est tendance depuis un moment déjà, et ça continue ce printemps! On l’adore parce qu’on peut la porter avec une blouse et un talon pour un look chic, ou encore un t-shirt et des sneakers pour une version plus décontractée.

Jupe ajustée de Twik, 29$ chez Simons

Jupe en similicuir de TOPSHOP, 36$ chez La Baie

2. La chemise blanche

Cet essentiel sera parfait pour le printemps, l’été, l’automne, et l’hiver! On ne se trompe pas avec cette silhouette indémodable qui se porte avec tout.

Chemise ample en popeline Frida de Dynamite, 40$ en ligne

Chemise «boyfriend» de Old Navy, 35$ en ligne

3. Le trench

Le printemps amène le soleil, mais aussi des journées plus fraîches ou pluvieuses. On remédie à la situation avec style en portant un trench coat beige classique!

Trench à capuchon de TOPSHOP, 95$ chez La Baie

Trench à ceinture de Zara, 119$ en ligne

4, Le jeans large

Aucune surprise ici, les jeans sont un must tous les printemps et, cette année, on les porte avec la jambe large.

• À lire aussi: Voici les 5 tendances jeans qui seront partout ce printemps

5. Le polo en laine

Le chandail de type polo, à manches longues ou courtes, est un classique indémodable! Cette année, on opte pour une version plus chaude en laine.

Polo cotelé de Zara, 16$ en ligne

Pull-over style polo de Mango, 70$ en ligne

6. Le cardigan

Le cardigan est un morceau indispensable, peu importe la saison! En 2021, on continue de le «rocker», préférablement avec une camisole qui «matche» en dessous.

Cardigan pelucheux de Missguided, 65$ chez La Baie

Ensemble en laine de Twik, 50$ pour le cardigan et 30$ pour la camisole chez Simons

7. Le pantalon jogging

Si vous pensiez qu’on allait ranger nos vêtements mous ce printemps, détrompez-vous. Les pantalons de jogging sont un must encore, et toujours!

Pantalons d'entraîment de Gap, en rabais à 53$ en ligne

Jogging en polar Basic de Ardène, 14.80$ en ligne

Bon magasinage !

