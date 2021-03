Voici la compatibilité amoureuse entre Lysandre Nadeau et Claude Bégin selon une astrologue

Lysandre Nadeau et Claude Bégin forment un couple que depuis peu, mais selon l’astrologie, leur relation promet d’être explosive!

L’astrologue Mademoiselle Lili a offert une analyse aux tourtereaux mercredi le 10 mars en soirée. Dans un «live» Instagram, elle a expliqué à Lysandre et Claude leurs différences et similitudes dans leurs cartes du ciel respectives.

Bien que l’astrologie ne promet pas de prédire l’avenir, c’est une façon de décoder notre personnalité, ce qui peut nous aider à prévenir certains comportements.

Cela peut aussi nous dire si nous avons des atomes crochus avec une personne, ou encore quels aspects de notre personnalité pourraient «clasher» avec l’autre.

Voici donc la compatibilité amoureuse entre Lysandre et Claude selon Mademoiselle Lili :

1. Leurs soleils

Lysandre étant née sous le signe du Gémeaux et Claude, celui du Sagittaire, ils sont compatibles! Ces deux signes sont opposés, mais qui se complètent mutuellement. Les deux présentent une soif d'apprentissage et un besoin de partager leurs connaissances aux autres!

Là où ils pourraient vivre des conflits repose dans le fait que le Gémeaux doute souvent, alors que le Sagittaire est assuré et sait qui il est.

2. Leur lune

Coïncidence, la lune de Lysandre ainsi que celle de Claude se retrouvent dans le signe du Bélier! Cela indique qu’ils vivent leurs émotions et leurs besoins de base de la même façon.

Règle générale, les gens avec leur lune en Bélier sont passionnés, indépendants et ils peuvent avoir la mèche courte. Ils sont donc compatibles à ce niveau, mais pourraient aussi vivre des conflits si les deux sont trop indépendants par exemple.

3. Leur Mercure

Autant chez Lysandre que Claude, Mademoiselle Lili explique que leur planète Mercure forme un angle à 90 ̊ avec la planète Mars. Cet aspect qu’on appelle «de tension» peut être interprété comme négatif, mais ce n’est pas toujours le cas.

Pour le couple, cela indique qu’ils ne vont jamais refouler leurs émotions et vont dire ce qu’ils pensent et ressentent au fur et à mesure.

4. Leur Vénus

Vénus est la planète de l’amour, elle indique comment une personne agit dans une relation amoureuse. Dans les cartes de Lysandre et Claude, Vénus se retrouve dans deux planètes différentes.

Chez Lysandre, Vénus est en Gémeaux, ce qui indique qu’elle est plus rationnelle et aérienne. Chez Claude, elle est en Scorpion, ce qui fait de lui une personne passionnée et plus intense.

Cela promet d’être une relation haute en émotions! On leur souhaite tout le bonheur du monde.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s