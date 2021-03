Comment porter le eyeliner graphique dans la vie de tous les jours

Depuis plusieurs années, le «eyeliner graphique» se retrouve toujours au top des tendances, mais est-ce atteignable ou plutôt réservé aux défilés de mode?

La bonne nouvelle, c’est que cette tendance peut être beaucoup plus facile qu’on le croit. On peut s’amuser et laisser aller sa créativité, puis créer des looks plus complexes selon notre niveau d'habiletés artistiques.

Pour faire changement de l’oeil de chat classique, voici 10 idées de eyeliner graphique :

1. La ligne fine qui suit le contour de l’oeil

Cette façon de mettre en valeur la forme de l'œil se recrée plus facilement avec un traceur liquide à pointe fine.

2. Le ligneur «e-girl»

En ajoutant un simple point au milieu en dessous de votre œil, vous créez un look «edgy», mais très facile à recréer.

3. L’espace négatif

Cette technique toute simple n’ajoute qu’une petite ligne au-dessus de notre œil de chat habituel, ce qui crée un espace négatif très tendance.

4. La couleur

N’importe quel look fait avec du eyeliner aura l’air d’autant plus original s' il est recréé avec une, ou plusieurs, couleur vibrante.

5. L’accent subtil

Une toute petite ligne droite au-dessus du coin extérieur de l'œil, ou encore au milieu de la paupière, donne un look artistique et unique.

6. Une touche de blanc

Vous n'êtes pas à l’aise avec l’espace négatif? Immitez-le en ajoutant un peu de eyeliner blanc au centre de la pointe de votre oeil de chat.

7. L’eyeliner double

Une façon très facile d’avoir un look éditorial à son traceur liquide, c’est d’ajouter une seconde ligne au-dessus de la première. Pour une teinte printanière très tendance en 2021, optez pour le jaune pastel!

8. Les paillettes

Les crayons brillants ou encore les eyeliners pailletés permettent de s’amuser et de créer toutes sortes de formes sur nos yeux.

9. La ligne flottante

Au lieu de connecter votre ligne graphique au coin extérieur de votre œil, elle peut simplement flotter dans le creux de votre paupière. Ce look peut être recréé tant avec un crayon qu’une ombre à paupières.

10. Le look funky

Si l’envie vous prend, il n’y a pas de limites à ce qu’on peut faire avec nos eyeliners, toutes les formes et les couleurs sont acceptables!

