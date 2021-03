Cette chaussure «masculine» sera partout ce printemps

La chaussure de type «loafer», aussi appelée flâneur, fait un retour en force ce printemps, et elle est plus massive que jamais.

Le loafer est un soulier parfait quand on désire avoir un look un peu chic, mais décontracté à la fois, un peu masculin, mais très féminin aussi. C’est la chaussure par excellence pour les «cool girls».

On peut la porter avec un pantalon, ou même une jupe ou une robe pour un style «edgy» à souhaits.

En 2021, on remarque que le modèle de prédilection sera le loafer à plateforme! La tendance des chaussures et bottes massives fait rage depuis un moment déjà, et ce n’est pas prêt d’arrêter.

C’est un peu comme si votre chaussure de tous les jours avait une semelle de Dr Martens... ça vous inspire ? Ne cherchez plus !

Voici 8 paires de loafers à plateforme à porter ce printemps :

1. Loafer Vava de Call It Spring, 55$ en ligne

Courtoisie

2. Loafer à plateforme de Jeffree Campbell, 165$ chez Nordstrom

Courtoisie

3. Loafer avec chaîne de H&M, 40$ en ligne

Courtoisie

4. Loafer à plateforme de TOPSHOP, en rabais à 45,50$ chez La Baie

Courtoisie

5. Loafer Adrian de Dr. Martens, 180$ chez Ssense

Courtoisie

6. Loafer McKella de Vince Camuto, en rabais à 50$ chez Nordstrom

Courtoisie

7. Mocassin à semelle épaisse de Zara, 70$ en ligne

Courtoisie

8. Loafer «chunky» de Boohoo, en rabais à 32,50$ en ligne

Courtoisie

Bon magasinage!

