Meghan Oak révèle qui elle aimerait voir gagner Star Académie

Qui cuisine le plus à L’Académie? Qui a le plus gros caractère? Et, surtout, qui va gagner Star Académie 2021 selon Meghan?

3e candidate délogée à Star Académie, Meghan Oak a déjà gagné le cœur du Québec.

PHOTO JULIEN FAUG�RE

• À lire aussi: Découvrez les signes astrologiques des 15 Académiciens

La chanteuse hors pair nous a dévoilé tout sur les dessous de l’Académie où elle a passé 3 semaines.

Lorsqu’on lui a demandé qui était le «clown» de l’Académie, Meghan a mentionné Charles, le second candidat délogé.

Elle a avoué que Dashny était pas mal bruyant puisqu’il ne se gêne pas à chanter haut et fort! Par contre, c’est Shayan qui chante le plus.

Meghan a choisi Queenie, Annabel ainsi qu’elle-même comme étant celles avec le plus gros caractère à l’Académie.

Prouvant que les liens d’amitié se tissent rapidement, Meghan a dévoilé qu’elle aimerait garder contact après Star Académie avec... tout le monde !

Lorsqu’on lui a demandé qui elle croit va gagner la moutture 2021 de Star Académie, Meghan a avoué qu’elle aimerait voir une femme racisée remporter le titre. Elle croit cependant que Jacob, William et Guillaume ont de bonnes chances de gagner.

Voyez la capsule complète juste ici :

Pour voir nos entrevues avec les autres candidats délogés, Charles et Olivier, rendez-vous sur Instagram !

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s