Les «Powerpuff Girls» reviennent en vrais personnages et voici les actrices

Le célèbre dessin animé des années 2000 The Powerpuff Girls, ou Les Super Nanas, aura son émission en vrais personnages très bientôt!

Si vous étiez enfant entre 1998 et 2005, vous connaissez sans aucun doute les Super Nanas. L’émission a aussi eu un «reboot» animé entre 2016 et 2019.

Cartoon Network

La série qui a eu 6 saisons suivait les aventures de Belle, Bulle et Rebelle, 3 superhéroines génétiquement modifiées par le professeur Utonium dans la ville fictive de Metropolis.

La version en vrais personnages sera diffusée sur The CW en 2021-2022, le poste de télé à qui on doit des succès comme Riverdale et The Vampire Diaries.

Fidèle à leurs types d’émission, cette nouvelle version sur The CW sera plus «edgy». On va voir les Super Nanas maintenant âgées dans la vingtaine ayant perdu leur passion pour leur travail d'héroïnes.

On sait maintenant quelles actrices vont camper les rôles légendaires, et ça promet! Même si, non, ce ne sera pas les filles de Riverdale.

C’est nulle autre que Dove Cameron qui joue l’adorable et douce Bulle. On connaît Dove pour ses rôles dans la série de films Descendants.

Elle a partagé un carousel de photos pour exprimer son excitation dans lequel on peut la voir portant le look capillaire de Bulle : les deux lulus.

L’actrice Chloe Bennet, qu’on connaît pour son rôle de Quake dans Les Agents du S.H.I.E.L.D., sera Belle, la leader du groupe.

Finalement, le rôle de Rebelle sera joué par Yana Perreault, une artiste musicale et actrice à Broadway.

On a très hâte de voir ça !

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s