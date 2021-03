Une suite à «Harry Potter» serait possible selon le président de Warner

Avis aux fans de Harry Potter! Il pourrait bien avoir une suite à l'une des séries les plus marquantes du 21e siècle.

C'est ce qu'a mentionné le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, lors d'une conférence avec ses investisseurs, selon The Hollywood Reporter.



«Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui compte parmi les franchises les plus appréciées du monde. Nous avons été incroyablement reconnaissants d’avoir pu travailler avec J.K. Rowling, et il y a beaucoup de plaisir et de potentiel là-dedans”, a-t-il mentionné.

Une nouvelle suite de films? Une série à grand déploiement? Le principal intéressé a largué cette bombe sans toutefois préciser de quelle nature ce «potentiel» pourrait être exploité. De quoi faire rêver tous les amateurs du sorcier à lunettes le plus connu du monde...

Cette déclaration fait d'ailleurs écho à la rumeur selon laquelle Warner Bros. et HBO Max seraient en train de plancher sur une série télé à propos du magicien et de son univers, qui a circulé dans les médias en janvier dernier.

Par contre, Warner Bros. et HBO Max avaient tous deux nié les rumeurs. «Il n’y a pas de série d’Harry Potter en développement au studio ou pour la plateforme de diffusion sur demande», avaient-ils affirmé dans une déclaration.

De plus, toujours selon The Hollywood Reporter, Warner travaillerait sur des longs-métrages reliés à la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit, une oeuvre qui a lieu 19 ans après les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort.

On n'aurait donc pas encore fini d'entendre parler de la célèbre franchise!

