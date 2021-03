Madison Beer est en couple avec ce membre du Hype House

Après des mois de rumeurs, on sait enfin avec qui la chanteuse Madison Beer est en couple, et vous allez le reconnaître!

• À lire aussi: 19 faits à savoir sur la chanteuse Madison Beer

L’heureux élu n'est nul autre que Nick Austin, membre du Hype House et star de TikTok.

Le jeune homme de 20 ans a commenté plusieurs photos de Madison Beer dans les derniers mois, lançant de nombreuses rumeurs.

Ses fans se demandaient s'ils formaient un couple, ou si Nick était tout simplement fan de celle qui vient tout juste de sortir son nouvel album, Life Support.

• À lire aussi: Voici tous les artistes musicaux qui vont sortir un album en 2021

Le 5 mars 2021, la première théorie fut confirmée avec une adorable publication Instagram!

Pour célébrer le 22e anniversaire de Madison, Nick a partagé un carrousel de photos de couple disant: «Je ne sais pas pourquoi je suis aussi chanceux. Bonne fête à l’amour de ma vie, ma meilleure amie, ma fille de rêve, mon âme sœur. Quand je suis avec toi, je me sens comme si je rêvais. Je rêve peut-être. Je t’aime, pour toujours.»

Quelques jours plus tôt, Madison avait expliqué en entrevue être en couple, mais préférer garder le tout privé pour l’instant puisque sa relation allait bien de cette façon.

On se demande si les tourtereaux vont s’afficher de plus en plus. À suivre!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s