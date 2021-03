Tout sur Guillaume Lafond, le cowboy sensible de Star Académie

En danger cette semaine, Guillaume Lafond compte déjà une foule de fans parmi les spectateurs de Star Académie, grâce à son style musical chaleureux.

Adepte de musique country, Guillaume n’est peut-être pas le meilleur en ce qui concerne les réseaux sociaux, mais ses performances sur scène parlent d’elles-mêmes.

Pour apprendre à connaître le «cowboy de Star Académie», voici 12 choses à savoir sur Guillaume Lafond:

1. Ses débuts en musique

Le parcours de Guillaume a débuté vers la fin du secondaire, lorsqu’il s'est découvert une passion pour la guitare. Il a ensuite étudié au cégep en musique. Comme il était alors trop gêné pour chanter, il agissait à titre de guitariste pour un groupe country et sur les bateaux de croisière. Il a éventuellement vaincu sa gêne et a étudié en sonorisation et enregistrement, se lançant du même coup dans des projets solo de chant.

2. Pourquoi Star Académie?

Guillaume a vu Star Académie comme une occasion d'apprendre beaucoup et de se dépasser en tant qu’artiste.

3. S’il n’était pas chanteur, il serait...

Comme ses études l’indiquent, Guillaume se passionne pour le son. S’il n’était pas musicien, il ferait carrière dans la production et le mixage sonore.

4. Son signe astrologique

Guillaume est né sous le signe des Gémeaux. Les gens de ce signe sont souvent de grands communicateurs, passionnés d'apprentissage.

5. Sa chanson d’audition

Pour son audition à Star Académie, Guillaume a opté pour la chanson Hurricane du groupe The Band of Heathens. Il a beaucoup de plaisir à la chanter et il souhaitait le montrer aux juges.

6. Son tout premier concert

Le tout premier concert auquel Guillaume a assisté était celui de Brad Paisley au Centre Bell.

7. Son ancien(ne) académicien(ne) préféré(e)

Guillaume admire particulièrement Jean-Marc Couture, le gagnant de Star Académie en 2012, parce qu’il est resté authentique et n’a pas peur de relever de nouveaux défis.

8. Son icône de mode

Guillaume n'a pas vraiment d’inspiration mode particulière, mais il aime surtout le style des chanteurs country de Nashville.

9. Il aimerait collaborer avec...

Le producteur Dave Cobb, puisqu’il produit plusieurs artistes que Guillaume admire beaucoup, notamment Chris Stapleton, Sturgill Simpson et Jason Isbell. Guillaume aime particulièrement sa façon de voir l'enregistrement en studio de manière simple et humaine. Cette touche donne beaucoup de profondeur et c’est ce qu’il recherche dans la musique.

10. Sa chanson du moment

Puisque son mood change souvent, il en va de même pour sa «chanson du moment»! Ces temps-ci, Guillaume aime surtout la chanson Arkansas de Chris Stapleton, qui lui donne beaucoup d’énergie et lui rappelle pourquoi il aime tant la musique.

11. Son «crush célébrité»

En tant que grand fan de musique country, Guillaume ne pouvait faire autrement que de répondre Chris Stapleton!

12. Où le suivre

Sur Instagram et sur YouTube.

