9 mythes sur les diètes et la nutrition qu'il faut cesser de croire

Mars est le mois de la nutrition au Canada, et c’est une occasion en or de parler des mythes qui entourent la nourriture et, surtout, les diètes.

Avec les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, on voit de plus en plus de gens partager leurs trucs et astuces en ce qui concerne la nutrition. Il est facile de s’y perdre!

Nous avons eu la chance de parler avec la nutritionniste Marie-Josée Rainville, fondatrice de Rainville Nutrition et porte-parole du mois de la nutrition pour les Diététistes du Canada, pour mettre la lumière sur les mythes les plus courants au sujet de la nutrition et des diètes. Les voici.

Mythe # 1 : Il existe une diète miracle que n'importe qui peut suivre pour perdre du poids.

La vérité : Non, si cette diète existait, on le saurait ! De plus, la science le démontre : les diètes ne sont pas une façon permanente de perdre du poids à long terme. Lorsqu’on force notre corps à perdre du poids, de 90% à 95% des gens vont le reprendre d’ici 2 à 5 ans.

Pourquoi? Parce qu’une seule formule ne peut pas convenir à chaque individu, puisque nous sommes tous différents. Tout le monde à ses propres besoins provenant de leurs circonstances, leurs goûts, leur culture, leurs traditions, leur histoire médicale, etc. C’est pour cela qu’il est idéal de consulter un professionnel pour qu’il ou elle évalue tous les aspects entourant la personne et lui fasse de bonnes recommandations. Les diététistes sont des professionnels de la santé formés et dignes de confiance qui aident à s’y retrouver en proposant des conseils personnalisés sur la nutrition.

Mythe # 2 : Le poids est le seul indicateur d'être en bonne santé.

La vérité : Non. La santé, c’est multifactoriel, et le poids peut en faire partie, mais il y a d’autres éléments qui entrent en compte pour voir si on est en bonne santé, comme par exemple : les habitudes de vie, le sommeil, la consommation d’alcool ou de tabac, l’activité physique, etc. De plus, il faut prendre en considération la santé mentale qui, elle aussi, peut être affectée par les habitudes alimentaires!

La rigidité alimentaire joue sur la santé mentale. Si on met toutes nos énergies vers perdre du poids et qu’on se restreint et/ou on fait de l’activité physique de façon trop intense sans s’écouter, c’est pas santé non plus! En se concentrant seulement sur le poids, on passe à côté de tous les autres aspects qui entourent notre santé tant physique que mentale.

Mythe # 3 : Certains aliments permettent de perdre ou prendre du poids.

La vérité : Non! Aucun aliment n’a la capacité de faire perdre ou prendre du poids à lui seul. La réalité c’est qu’il y a une 40aine de facteurs qui impactent notre poids, dont très peu sont sous notre contrôle, par exemples des facteurs génétique, environnemental, hormonal, etc...

On remarque aussi que deux types d’aliments sont souvent au centre des régimes depuis toujours : les glucides (sucres) et lipides (gras). Par contre, tous les nutriments sont essentiels, les glucides et lipides aussi ! Couper ces groupes peut donner une perte de poids immédiate, mais rapidement, le corps est en manque et en demande, ce qui peut causer des rages où on consomme en grande quantité ce que le corps réclame. Il faut se souvenir que manger est essentiel à la survie, et qu’une calorie n’est qu’un indicateur d’énergie. Oui, certains aliments sont plus nutritifs que d’autres, mais on peut manger de tout en autant qu’il y a de la variété et de l’équilibre.

Mythe # 4 : Sauter un repas est une bonne façon de perdre du poids et le déjeuner est le repas le plus important de la journée.

La vérité : En fait, l’important c’est décoder les signes que notre corps nous envoie. Celui-ci a la capacité de nous dire quand il a faim et quand il faut arrêter de manger, et ce, depuis la naissance. La faim est un allié ! Sauter un repas si on a faim et se forcer à attendre avant de manger ce n’est pas mieux puisqu’on risque de manger tout simplement plus lorsque l’heure arrivera.

Ressentir les signes de faim ou de rassasiement, c'est inné jusqu'à l’âge de 3 ou 4 ans et après, on peut le désapprendre. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut toujours le réapprendre ! Il faut simplement réaliser que tout le monde à un rythme et des besoins différents. Les règles externes rigides ne fonctionnent pas puisqu’elles ne répondent pas réellement à ce que le corps de chaque humain nécessite.

Mythe # 5 : Les versions sans sucre ou allégées sont meilleures pour la santé que les «normales».

La vérité : Non, d’ailleurs, depuis que ces versions existent, cela n’a pas eu d’impact positif sur le poids des gens en général. Il ne faut pas oublier que la satisfaction qui vient en mangeant est importante pour être capable d’arrêter de manger quand nous sommes rassasiés. Si on trouve la version «low calorie» de quelque chose qu’on aime moins bonne ou satisfaisante, on risque d’en manger plus, ou encore de manger autre chose après parce qu’on est pas satisfaits. De plus, en mangeant les versions allégées, on risque de ne pas consommer assez d’énergie pour les besoins de notre corps, et alors, la faim revient plus vite.

Cela revient encore à la clé du succès : écouter nos signaux de faim et de satiété.

Mythe # 6 : Compter ses calories suffit pour perdre du poids.

La vérité : En fait, c’est une façon rationnelle de contrôler ce qu’on mange qui peut fonctionner à court terme, mais le risque est que cela peut devenir obsessif. Il ne faut aussi pas oublier que ces calculs sont théoriques et approximatifs! On a beau dire qu’une pomme contient (par exemple) 80 calories, ce n’est pas une science exacte et cela va dépendre d’une pomme à l'autre.

Même chose pour les humains ! Le calcul des besoins énergétiques est, encore une fois, théorique, et changera de personne en personne, et au fil du temps pour la même personne. Les signaux de faim et rassasiement sont plus fiables, il faut donc faire confiance à notre corps pour gérer ce besoin. De plus, compter ses calories vient avec un sentiment de culpabilité si on «triche», et le sentiment de «tout ou rien», de se dire «ma journée est gâchée de toute façon, je vais manger n’importe quoi aujourd’hui».

Mythe # 7 : Il faut éviter certains fruits parce qu’ils sont trop sucrés.

La vérité : Non! Le corps à besoin de glucides (le sucre) pour fonctionner. C’est le carburant que le cerveau utilise principalement, ainsi que nos cellules, dont les cellules musculaires. Il est véridique de dire que la banane est plus sucrée que la fraise, par exemple, cependant, le corps est capable d’utiliser les glucides à bon escient! De plus, la banane est plus «remplissante», ce que le corps prend en considération lorsqu’il vient le temps de nous lancer ses signaux de faim.

Il est aussi important de ne pas oublier que les aliments ne sont pas qu’une chose! La banane, par exemple, contient aussi des vitamines et minéraux, pas que des glucides. Le lait c’est pas juste du calcium, le poulet c’est pas juste la protéine... et ainsi de suite! Il ne faut pas réduire un aliment à une seule qualité nutritionnelle, ils nous apportent bien plus que cela.

Mythe # 8 : Quelqu’un qui est en surpoids mange trop, tout simplement.

La vérité : Ceci est une façon trop simpliste de voir le surpoids. Comme on ne mesure pas tous la même chose en termes de grandeur, on ne pèse pas tous la même chose à l’âge adulte! Nos morphologies sont différentes, tout comme les 40 facteurs qui affectent le poids que nous avons mentionnés plus tôt. Bref, c’est plus compliqué que de dire que c’est juste une question de ce qui rentre et de ce qui sort.

De plus, les images qu’on a sur les standards de beauté représentent environ 2% de la population générale. Ce n’est donc qu’une toute petite partie de la population qui peut, naturellement, ressembler à ce qu’on voit dans les magazines et au cinéma, cela ne représente pas la norme, au contraire !

Mythe # 9 : Il n’y a pas de différence entre les restrictions alimentaires (végétarisme, végane, etc) et les diètes à la mode (cétogène, paleo, le «intermittent fasting»).

La vérité : À la base, ce sont deux choses tout à fait différentes, mais il faut se questionner à savoir pourquoi on adopte un régime ou un autre. On peut faire des choix alimentaires basés sur nos valeurs, comme l'environnement, l'équité sociale, la protection des animaux, les aliments locaux ou bio, etc... Ensuite, on peut faire des choix basés plutôt sur la peur de prendre du poids, la restriction, la culpabilité, etc.

Il faut se demander, est-ce que j’ai choisi cette façon de manger pour perdre du poids, ou parce qu’elle supporte mes valeurs? Est-ce que je coupe tellement d’aliments que cela devient difficile d’être en bonne santé? Est-ce que ma rigidité alimentaire interfère dans ma vie sociale, familiale? Est-ce que ça devient obsessionnel? Est-ce que je me sens coupable si je déroge de mes choix habituels? Puisque notre société est obsédée par le poids et la minceur, les raisons derrière le choix d’une diète peuvent cacher une détresse et une relation troublée avec les aliments..

Pour plus d'information et de ressources, voici quelques liens :

Les diététistes du Canada

L'ANEB : Anorexie Boulimie Québec pour ceux qui sont au prise avec un trouble alimentaire

Le groupe Équilibre pour la promotion d'une saine image corporelle.

