La lotion tonique la plus vendue sur Amazon est ce qui manque à votre routine de soins

On sous-estime souvent les bienfaits d’un tonique facial quand vient le temps de procéder à sa routine beauté.

• À lire aussi: Voici l'ordre exact dans lequel appliquer vos soins le soir pour une peau «flawless»

Souvent négligée, cette première étape permet à la peau de mieux absorber les ingrédients actifs des autres soins qui suivront. Celles qui débutent leur «skin care journey» ne veulent souvent pas débourser des sommes astronomiques pour des produits sans être certaines qu’ils conviennent à leur peau.

On se fie donc aux avis d'utilisatrices sur le web et sur Amazon, une lotion tonifiante domine : le tonique à l’hamamélis de la marque Thayer’s.

via amazon.ca

L’hamamélis, ou witch hazel, est un arbre originaire de l'Amérique du Nord. Utilisé sous sa forme concentrée, il regorge de composants actifs aux propriétés très intéressantes pour la peau. Il est à la fois astringent, anti-inflammatoire, antioxydant et antibactérien. C'est aussi un vasoconstricteur bien connu (il rend les vaisseaux sanguins plus étroits) et favorise la cicatrisation de la peau abîmée.

Si ses vertus astringentes conviennent parfaitement aux peaux mixtes à grasses, les peaux plus sensibles et sèches sont plus souvent frileuses à l'utiliser. Thayer’s formule son tonique facile avec de la glycérine (un hydratant bien connu) et de l’aloès apaisant, pour laisser une sensation de propreté hydratée.

Sur Amazon, on retrouve la lotion tonifiante dans plusieurs parfums, incluant la lavande et la rose (le plus populaire), mais aussi une version non parfumée pour les peaux sensibles ou fragilisées.

via amazon.ca

À moins de 20$, ça vaut le coup de l’essayer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s

s