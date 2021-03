Voici les trois candidats en danger cette semaine à Star Académie

Mardi, lors de la quotidienne de Star Académie, nous avons appris quels étaient les trois Académiciens mis en danger à la suite de l'évaluation hebdomadaire.

TVA

Lundi soir, cinq garçons et filles ont été sélectionnés selon leurs performances lors des numéros en groupe du variété. Dashny, Meghan, Queenie, William et Guillaume ont été les candidats à affronter l’expérience de l’évaluation cette semaine.



Les cinq Académiciens ont rencontré les juges et, par la suite, ces derniers devaient trancher. Les performances de l'évaluation ont d'ailleurs beaucoup touché Gregory Charles, qui a fondu en larmes pendant les chansons de Dashny et de Queenie.



Les trois candidats qui ont été mis en danger cette semaine sont donc Meghan, William et Guillaume.





Photo : Julien Faugere

Ils devront chanter en solo lors du variété de dimanche prochain pour conserver leur place à l’Académie. Le public votera ensuite pour garder son candidat coup de cœur, tandis qu’un autre Académicien sera choisi par le corps professoral. Celui qui n’a pas été choisi par le public ni par les juges sera officiellement délogé.

On leur souhaite la meilleure des chances!

