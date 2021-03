Voici quelle argile vous convient le mieux selon votre type de peau

L’argile est un ingrédient efficace en matière de soin de la peau qui a su se tailler une place de choix dans les produits cosmétiques depuis plusieurs années. Elle existe dans un large éventail de couleurs et de formules ce qui peut venir brouiller les cartes quand on cherche le bon produit pour sa peau.

L'argile est issue d’une roche sédimentaire naturellement extrêmement riche en sels minéraux et oligoéléments comme le fer, le zinc, le silicium, etc. L'engouement autour de cet ingrédient naturel s'explique par ses propriétés absorbantes, antiseptiques, nettoyantes et cicatrisantes remarquables.

On retrouve de l’argile surtout dans les masques et dans les produits exfoliants. Les masques constitués d’argile sont souvent vendus en poudre et c’est à nous d’y ajouter de l’eau pour faire naître la parfaite consistance. Il est conseillé d’utiliser un masque à l’argile une à deux fois par semaine.

Argile verte, blanche, rose, mauve, noire... Comment les différencier et comment savoir laquelle convient le mieux à sa peau? Afin de mettre de l’ordre dans tout ça et d’éclairer vos choix, nous vous avons préparé ce petit guide parfait pour découvrir quelle argile vous convient le mieux.

Voici donc les différents types d’argile qu’on peut trouver sur le marché et leurs spécificités.

1. L’argile verte - Peaux grasses, mixtes et à tendance acénique

Purifiante et détoxifiante, cette argile aux propriétés absorbantes est de loin la plus populaire des argiles. Elle a des vertus anti-inflammatoires et convient aux peaux grasses, mixtes et à tendance acnéique puisqu’elle absorbe les excès de sébum et nettoie en profondeur la peau. Elle réduit l’apparence des points noirs et donne aux pores de la peau un aspect plus resserré. Si vous cherchez à matifier davantage votre peau, sautez sur ce type d’argile! Toutefois, cette argile peut être assez abrasive. C’est pourquoi elle est déconseillée pour les peaux sèches et sensibles.

Masque argile verte et rassoul par Deux Cosmétiques à 17$

VIA DEUX COSMÉTIQUES

Masque purifiant à l'argicle d'Ombrie de Fresh chez Sephora à 77$

VIA SEPHORA

2. L’argile blanche - Peaus sensibles ou sèches

L’argile blanche est aussi connue sous le nom de kaolin. C’est une argile assez légère et moins absorbante que les autres types d’argiles. Apaisante à souhait, elle possède des vertus cicatrisantes. On conseille l’argile blanche pour les peaux sensibles ou sèches.

Masque au kaolin par The Inkey List à 8,99$

VIA THE INKEY LIST

Masque nettoyant profond de Kiehl's chez Sephora à 48$

VIA SEPHORA

3. L’argile rouge - Peaux sensibles et irritées

Les peaux sensibles adorent l’argile rouge. Cette argile particulièrement absorbante et hydratante est idéale pour raviver le teint tout en aidant à réduire l’inflammation. Équilibrante, tonifiante et purifiante, cette argile est reconnue pour réduire les signes de vieillissement tout en étant très douce pour la peau.

Masque à l’argile rouge du Maroc de Now Solutions à 14,99$

VIA WELL.CA

Masque à l'argile rouge Asarai à 35$

VIA ASARAI

4. L’argile rose - Peaux sèches

L’argile rose consiste en fait en un doux mélange d’argiles rouges et d’argiles blanches. Elle est apaisante et possède des propriétés illuminatrices considérables. La peau s’en sort nettoyée, mais loin d’être privée des huiles qui lui sont essentielles. L’argile rose est recommandée pour les peaux sensibles, sèches et qui ont tendance à faire de l'eczéma.

Masque à l’argile Goddess de Charlotte Tilbury chez Sephora à 65$

VIA SEPHORA

Masque à l'argile rose australienne Sand & Sky sur Amazon à 52,90$

VIA AMAZON

5. L’argile mauve - Peaux normales à sèches

Véritable secret bien gardé, l’argile mauve est conseillée pour adoucir et purifier la peau. Elle est parfaite pour les peaux sèches puisqu'elle n’absorbe pas autant le sébum que ses consoeurs. Elle est géniale pour aider la peau à cicatriser et calmer les inflammations cutanées.

Masque Violet - Lisse et illumine de Cocooning Love à 18$

VIA COCOONING LOVE

6. L’argile jaune - Peaux mixtes

Cette argile est idéale pour les personnes qui ont la peau mixte. Elle doit sa couleur à son faible taux de fer. Ainsi, cette argile n’irrite pas la peau, mais absorbe tout de même l'excès de sébum. C’est pourquoi elle est conseillée pour les peaux mixtes.

Masque pour le visage à l’argile jaune chez Avril à 10,99$

VIA AVRIL

7. L’argile bleue - Peaux sèches

Cette argile est beaucoup plus rare que les autres types d’argiles. Elle se démarque toutefois pour ses nutriments hydratants qui sont appréciés des personnes ayant la peau sèche. Très douce sur la peau, cette argile est un anti-polluant naturel! Si vous résidez dans une métropole où les niveaux de pollution sont élevés, offrez un cadeau et une protection considérable à votre peau avec ce type d’argile.

Masque revitalisant à l’argile bleue de Bl’eau à 39$

VIA BL'EAU

Masque argile-pure de l'Oréal Paris sur Amazon à 13,99$

VIA AMAZON

