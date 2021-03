Star Académie célèbre le Mois de l’histoire des Noirs avec un numéro impressionnant

Le mois de février célèbre l’histoire des Noirs au Canada et Star Académie a décidé de créer un numéro complet centré sur la musique noire.

C’est Gregory Charles, le professeur de voix et de musique de l’Académie, qui a annoncé le segment qui se concentrait sur la musique de type Motown des années 60 et 70.

Grégory Charles a aussi mentionné que l’histoire des Noirs en Amérique du Nord s’est faite dans l'oppression et que ce mois est l’occasion de s’informer à propos du racisme systémique.

Pour célébrer la musique noire lors du variété, les Académiciens Dashny, Maëva, Annabel et Queenie ont été mis de l’avant.

Ils ont interprété une multitude de chansons de ces deux décennies, de Respect d'Aretha Franklin en passant par Get Ready de The Temptations et Feeling Good de Nina Simone.

Ils étaient accompagnés de la chorale pour laquelle Queenie chante et qui comprend aussi son mari, Carl.

Sur les réseaux sociaux, les fans étaient unanimes: le numéro était incroyable!

Formidable...le trio Maëva, Queenie et Annabel...Bravo les filles !!! #NationStarAc — Lysanne (@arttraveldreamy) March 1, 2021

Dashny, Queenie, Maëva et Annabel.. c'est juste incroyable ✨🥺🤩 #NationStarAc — Marien Anabelle (@MarienAnabelle) March 1, 2021

L’animateur Patrice Michaud l’a d’ailleurs décrit comme étant «beau et important».

Voyez le medley complet ci-dessous:

