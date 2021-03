La semaine de relâche représente l’occasion parfaite pour briser la routine et se ressourcer.

Où que vous soyez, ce n’est pas les activités qui manquent en cette semaine de relâche 2021. On vous encourage toutefois à éviter les rassemblements et les déplacements entre régions. Tournez-vous plutôt vers des sorties hivernales et culturelles que votre région a à offrir.

Pour plusieurs sorties, on vous invite à consulter les billetteries virtuelles avant de vous rendre à destination. Les places sont limitées, et il faut réserver sa place dès maintenant.

Voici donc 20 idées d'activités pour la semaine de relâche.

1. S’initier au ski de fond

Le Québec offre de nombreuses opportunités pour partir à la découverte du ski de fond. Il vous est possible de louer un équipement complet à faible coût et de passer ainsi du temps de qualité à l’extérieur.

2. Sortir au cinéma...sans popcorn

L’annonce de l’ouverture des salles de cinéma a fait bien réagir ces derniers jours. C’est sans grignotines qu’il vous sera possible de visionner (enfin) un film sur grand écran. On vous suggère de ne pas manquer le film La Déesse des mouches à feu de Anaïs Barbeau-Lavalette.

3. Découvrir le musée

Plusieurs musées ont récemment ouvert leurs portes pour vous permettre d’assister à plusieurs expositions qui valent le détour. Sur l’Île de Montréal, espace pour la vie (Biodôme, Planétarium, les serres du Jardin Botanique), le musée Pointe-à-Callière, le musée McCord ou le Musée d’art contemporain (MAC) sont ouverts!

4. Se perdre dans un sentier de patin

Covid oblige, plusieurs sentiers de patin nécessitent de réserver d’avance afin de contrôler l’achalandage. Avant de chausser vos patins, renseignez-vous sur l’achat de billet afin de passer une sublime journée en nature.

5. Assister au Festival de Casteliers

La 16e édition du Festival de Casteliers se tiendra du 3 au 7 mars prochain. Cet événement propose une dizaine de spectacles de marionnettes pour enfants et adultes.

6. Découvrir le parcours Marionnettes en vitrines!

Pour l’occasion du Festival de Casteliers, un parcours-exposition prend place dans Outremont du 5 février au 7 mars 2021. Une quarantaine d’artisans québécois exposent leurs marionnettes dans les vitrines des commerces du quartier d’Outremont. On vous encourage à vous y aventurer avec un café en mains pour une balade qui sort de l’ordinaire.

7. Aller glisser

Il y a toujours du plaisir quand un crazy carpet est en jeu! On vous promet que ce bref retour en enfance assurera une tonne de fous rires.

8. Atelier de céramique... à la maison!

Le Céramic Café offre des ensembles à commander en ligne afin de peindre sur de la céramique. C’est une occasion parfaite pour exhiber sa créativité et ajouter à son armoire, une tasse de plus!

9. S’offrir un repas de cabane à sucre à la maison

Les cabanes à sucre conjuguent leurs efforts afin d’offrir un semblant de cabane à sucre à ses adeptes. Songez à encourager votre cabane à sucre locale en achetant un souper à préparer et à déguster à la maison. De grâce, on vous encourage à ne pas oublier la tire sur la neige !

10. Promenade dans le Vieux-Port de Montréal ou le Vieux-Port de Québec

L’absence de touristes nous donne une bonne raison de se réapproprier les attraits de notre ville. En bonne compagnie, une balade dans le Vieux-Port consiste en une activité abordable et féerique.

11. Explorer de nouveaux sommets

Pourquoi ne pas découvrir une nouvelle montagne de ski alpin pendant la semaine de relâche. Vous y perdrez peut-être vos repères, mais serez fort probablement enchantés par les jolis sommets qui ornent le Québec.

12. Aller au théâtre...à la maison!

Plusieurs théâtres offrent des webdiffusions qui sont idéales pour simuler une sortie au théâtre et encourager du même coup les artisans d’ici.

13. Tenter un jeu d’évasion en ligne

Défi-évasion offre des jeux d’évasions d’en moyennes 90 minutes. Vous pouvez vous y prêter seul ou en équipe et choisir la thématique de votre choix. Cette idée d’activité est géniale pour briser la routine et vivre un peu d'adrénaline.

14. Opter pour la randonnée

Quelle belle manière de passer du temps en nature à faibles coûts! On vous conseille de vous amener une bonne quantité de graines de tournesol pour faire un peu d’ornithologie.

15. Visite à l’aquarium de Québec

Allez à la rencontre des 10 000 animaux marins qui constituent le majestueux aquarium de Québec. Ça brise la routine !

16. Braver l'hiver sur une motoneige

Si vous aimez les moteurs, vous adorez passer la journée sur un sentier de motoneige. Plusieurs endroits dans la province offrent la location de motoneiges pour environ 200$ pour la journée.

17. Découvrir le Parc Omega

Les amateurs d’animaux seront enchantés devant une visite au Parc Oméga qui se situe dans la région de l’Outaouais.

18. Passer un séjour ailleurs

Malgré la pandémie, la location de chalets demeure possible! Cette petite escapade peut faire un bien fou. On reconnaît que l’offre est limitée, c’est pourquoi on vous encourage à vous tourner vers les hôtels de votre ville pour un séjour à la «Bed In» en bonne compagnie.

19. Vivre une soirée de jeux entre amis

Ces petites réunions virtuelles sont parfaites pour renouer avec des amis que vous n’avez pas vus depuis un bon moment déjà. Plusieurs jeux s’offrent à vous : Among Us, Loup-Garou, Code Names, etc).

20. Assister à un concert virtuel

Amateurs de musique, La Fabrique Culturelle offre la possibilité d’assister à des événements comme le populaire Festival international de la chanson de Granby. Les captations vidéo donnent l’impression qu’on est présent à l’événement. C’est l’occasion rêvée de découvrir des artistes émergents à ajouter à vos playlists favorites.

