Cette tendance bijoux surprenante des années 2000 est de retour

Si vous trouvez que la tendance des accessoires métalliques et discrets est un peu ennuyante et manque de couleur, vous allez adorer ces bijoux tout droit tirés des années 2000.

La mode des années fin 90 et début 2000 fait un retour en force, que ce soit en matière de vêtements, de looks beauté ou, maintenant, d'accessoires.

On voit de plus en plus de stars et influenceuses mode porter des bagues de plastique ou d’acrylique massives et colorées, une tendance phare des années 2000.

Si vous appréciez le style un peu «edgy» ou «e-girl» inspiré de cette décennie, ces bijoux sont faits pour vous!

On peut les porter avec un chandail simple pour ajouter une touche de couleur à un ensemble ou y aller pour la totale.

Voici quelques bagues colorées à se procurer pour adopter la tendance:

Ensemble de 4 bagues en acrylique avec joyaux, 19$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Bague de résine kiwi et cœurs de Lilac and Marsh, 8$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

Bague en acrylique «twist» de Han Han Craft, 16$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

Bagues colorées de Not Just A Shop Studio, 21$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

Bague style Art déco en acrylique de Trendiful Store, 12$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

Bagues en résine de Fanna and Fei, 18.45$ pour 3 bagues sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

Bagues en verre coloré de Han Han Craft, 24$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

