Olivier, le premier candidat délogé de Star Académie, dévoile tout sur les académiciens

Qui est le plus bordélique à l’Académie? Qui chante tout le temps? Et... surtout, qui va remporter Star Académie 2021, selon lui?

Olivier Faubert a dû quitter l’Académie dimanche dernier, après avoir été délogé, et il avait beaucoup à dire sur cette expérience qui aura duré une semaine!

Il nous a dévoilé plusieurs secrets sur les 14 autres académiciens et leur personnalité lorsque les caméras sont fermées.

Lorsqu’on lui a demandé qui était le clown de l’Académie, Olivier a répondu sans hésiter que c'était Charles.

Les deux jeunes hommes se sont liés d’amitié durant l’aventure et Olivier a indiqué qu’il allait sans contredit garder le contact avec Charles, mais aussi avec Meghan et avec Lunou.

Selon Olivier, c’est «le cowboy» Guillaume qui a le plus beau style vestimentaire, et c’est aussi lui qui a le plus gros caractère.

Olivier a dévoilé que Shayan était celui qui chantait le plus dans l’Académie. Il s'est tellement exercé à chanter Make It Rain, interprétée dans une prestation qui lui a valu le vote du public dimanche dernier, que les autres académiciens n’étaient plus capables de l’entendre!

Le candidat délogé a expliqué que Maëva était la «maman» du groupe, ce qui est étonnant vu son jeune âge.

Finalement, on a demandé à Olivier qui, selon lui, remporterait Star Académie. Il hésite entre deux candidats: Shayan ou Jacob.

Retrouvez les académiciens du lundi au jeudi à 19h30 pour la quotidienne et le dimanche à 19h pour le «variétés», sur les ondes de TVA ou quand vous voulez sur TVA+.