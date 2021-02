Les 7 meilleures crèmes solaires pour le visage

Saviez-vous qu’il faut porter de la crème solaire sur son visage tous les jours, même lorsqu’on ne va pas à l’extérieur, pour prévenir le vieillissement prématuré?

• À lire aussi: 17 trucs de base en soin de la peau qu’on aurait aimé savoir plus tôt

En fait, cela prévient aussi la sécheresse, l’irritation et, plus important, le cancer de la peau. Certaines protègent même de la pollution ambiante.

De plus, lorsqu’on reste à l’intérieur, non seulement les rayons UV peuvent-ils traverser nos fenêtres, mais les ampoules (surtout dans un bureau ou un magasin par exemple) peuvent elles-aussi avoir un effet néfaste sur la peau.

Voici donc 7 crèmes solaires pour le visage à essayer dès maintenant :

1. Écran solaire à large spectre FPS 40 de Supergoop!, 45$ chez Sephora

Courtoisie

Cette crème solaire complètement transparente va plaire à ceux et celles qui ont peur du résidus blanc que laissent certaines formules. Sa texture lissante rappelle celle d’une base pour le maquillage et laissera votrre peau uniformisée, en plus d‘être protégée!

ACHETER ICI

2. Lotion solaire minérale hydrante FPS 50 de Sun Bum, 20$ chez Well

Courtoisie

Comprenant des ingrédients hydratants et non-toxiques, cette formule sera idéale pour les gens qui ont une peau plutôt sèche. De plus, son odeur de noix de coco va vous donner l’impression d’être à la plage!

ACHETER ICI

3. Lotion hydratante faciale FPS 30 de CeraVe, 16$ chez Amazon

Courtoisie

Si vous préférez faire une pierre deux coups, cette lotion joue le rôle de crème hydratante et d’écran solaire en un produit. La marque CeraVe est excellente pour tous le types de peaux, mais surtout les plus sensibles puisqu’elle ne contient aucun parfums ou ingédients nocifs.

ACHETER ICI

4. Écran solaire au Zinc Dry Touch FPS 50 de Neutrogena, 17$ chez Amazon

Courtoisie

Cette formule saura plaire aux peaux sensibles et à ceux et celles qui ont tendane à faire des rougeurs. Elle contient des ingrédients calmants, comme l’avoine, et aucun agents réactifs qui pourraintt causer de l’inflammation.

ACHETER ICI

5. Lotion solaire Anthelios FPS 50 de La Roche-Posay, 29$ en ligne

Courtoisie

Cet écran solaire ultra fluide ne laissera aucune trace blanche sur le visage puisque son fini est invisible. De plus, elle protège du soleil tout en étant résistante à l’eau et, puisqu’elle est conçue pour les peaux sensibles, ne va pas irriter le visage ni les yeux.

ACHETER ICI

6. Écran solaire minéral Guards Up FPS 35 de Versed, 28$ chez Revolve

Courtoisie

Cet écran solaire n’est pas 100% transparent, donc il faudra faire attention de bien l’appliquer pour éviter les traces blanches. Il contient des ingrédients clamants et hydratants, mais le laissera pas votre visage luisant.

ACHETER ICI

7. Écran solaire anti-brillance FPS 60 de Vichy, en rabais à 23$ en ligne

Courtoisie

Pour une protection intense ainsi qu’un effet matifiant, cette crème solaire est idéale. Elle est résistante à la sueur et à l’eau, vous pouvez donc la porter même en faisant du sport sans vous soucier qu’elle ne disparaisse.

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s