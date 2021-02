Tout sur Dashny Jules, le souriant et attachant candidat de Star Académie

À seulement 19 ans, Dashny Jules se démarque déjà à Star Académie, où il brille par son positivisme contagieux.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Cela fait à peine une semaine que le jeune chanteur originaire de Montréal a fait son entrée à Star Académie, mais il est déjà l’un des favoris du public.

Même Corneille est tombé sous son charme, puisqu'il lui a déjà proposé de faire un duo pour son prochain album!

Voici donc tout ce que vous voulez savoir sur Dashny Jules de Star Académie 2021:

1. Ses débuts en musique

Dashny a commencé à chanter tout jeune, surtout avec sa maman. C’est en grandissant qu’il a peaufiné sa technique et la maîtrise de sa voix, alors qu’il participait à des chorales chrétiennes.

2. Pourquoi Star Académie?

Le jeune homme a voulu participer à Star Académie pour plusieurs raisons. Il désirait apprendre et grandir comme artiste ainsi que s’amuser et vivre une aventure! Dashny a aussi voulu apporter plus de diversité à la télévision.

3. S’il n’était pas chanteur, il serait...

Dashny nous a confié que s’il n’était pas passionné de musique, il irait faire des études en soins infirmiers.

4. Son signe astrologique

Il est né sous le signe du Sagittaire. Les gens de ce signe sont aventuriers, prêts à tout, et ils ont souvent un sens de l’humour fin, ce qu’on remarque déjà chez Dashny!

• À lire aussi: Découvrez les signes astrologiques des 15 Académiciens

5. Sa chanson d’audition

Pour tenter d’être choisi parmi toutes les personnes qui ont auditionné pour Star Académie, Dashny a chanté A Song for You, de Donny Hathaway. Il a été très touché par cette chanson la première fois qu’il l’a entendue.

6. Son tout premier concert

Dashny se souvient bien du premier concert auquel il est allé: il s’agissait d’un spectacle de Akon à Montréal, alors qu’il n’avait que 9 ou 10 ans.

7. Son ancien(ne) Académicien(ne) préféré(e)

Le jeune homme a avoué avoir beaucoup d’admiration pour Mélissa Bédard. Celle qui fait aussi partie de l’escouade Star Académie cette année avait participé à la 5e mouture de l’émission, diffusée en 2012. Dashny a expliqué qu’elle avait eu un impact sur lui quand il était plus jeune, puisqu’elle était l’une des premières artistes de couleur qu’il a vues à la télévision québécoise en grandissant.

8. Son icône de mode

Dashny apprécie particulièrement le style du blogueur mode et personnalité du web Ayoub Mutanda. Il aime son côté urbain, jeune, et sa capacité à mélanger les textures dans ses tenues.

9. Il aimerait collaborer avec...

Il rêve de chanter avec l’artiste américaine Jazmine Sullivan! Il l’admire pour sa présence sur scène et son agilité vocale.

10. Sa chanson du moment

Bien qu’il écoute plusieurs styles de musique différents, ces temps-ci, Dashny écoute souvent Show Me Love, de Alicia Keys et Miguel. Cette chanson qui parle d’amour possède des qualités instrumentales qu’il apprécie, mais il aime surtout la façon donc les deux artistes se répondent dans la chanson.

Est-ce qu’on peut donc s'attendre à un duo romantique entre Dasnhy et l’une des filles de l’Académie bientôt? Peut-être Maëva... À suivre!

• À lire aussi: Tout sur Maëva Grelet, la passionnée de danse flamboyante de Star Académie

11. Où le suivre

Suivez Dashny Jules sur Instagram et sur son compte où il fait des covers de chansons.

Retrouvez Dashny et les autres Académiciens à TVA, du lundi au jeudi, à 19 h 30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19 h pour le variété.

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s