Star Académie : Découvrez les nouveaux looks capillaires des Académiciens

Comme dans les premières saisons de Star Académie, les candidats de la mouture 2021 ont eux aussi eu droit à une métamorphose capillaire, signée David D’Amours cette fois-ci.

C’est au salon PRIVÉ par David D’Amours que les 15 Académiciens se sont rendus pour leur nouvelle tête.

Le coiffeur des stars a même fermé son populaire salon toute la journée du jeudi 18 février pour prendre soin des jeunes Académiciens.

Ceux-ci ont obtenu des transformations tendance et à leur image pour briller de mille feux lors du second variété dans lequel trois candidats sont en danger.

David D’Amours nous a fait parvenir des photos exclusives des nouveaux looks de six des Académiciens. Les voici:

Queenie

Avant : Julien Faugère / Après : David D'Amours

Charles

Avant : Julien Faugère / Après : David D'Amours

Meghan

Avant : Julien Faugère / Après : David D'Amours

Dashny

Avant : Julien Faugère / Après : David D'Amours

Matt

Avant : Julien Faugère / Après : David D'Amours

Maëva

Avant : Julien Faugère / Après : David D'Amours

Wow! On adore leurs nouveaux looks. Découvrez plus de transformations capillaires lors du variété diffusé le 21 février, à 19 h, sur les ondes de TVA.