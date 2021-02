20 entreprises locales «black owned» à découvrir dès maintenant

Depuis maintenant 25 ans, du 1er février au 1er mars, on célèbre le Mois de l’histoire des Noirs au Canada. Il s’agit de la parfaite occasion pour célébrer cette culture et se renseigner à son égard.

Elle nous permet aussi de profiter d’une occasion en or pour nous responsabiliser socialement et nous interroger sur le racisme systémique et les inégalités qui surviennent chez nous.

Si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est bien à quel point il est important d’acheter localement, en ce moment. Notre pouvoir décisionnel d’achat a un réel impact sur nos artisans d’ici qui sont ébranlés depuis les derniers mois. Il s’avère qu’il est plus difficile pour un entrepreneur ou un propriétaire d’entreprise noir d’obtenir de l’aide financière à l’inverse de son homologue blanc.

C’est pourquoi il nous revient de donner de l’espace aux compagnies qui appartiennent à des communautés racisées marginalisées afin qu’elles puissent prospérer. C’est les petits gestes qui peuvent faire une grande différence et permettre à ses entreprises de fleurir comme il se doit.

On vous invite donc à suivre, à aimer et à acheter des produits de ces compagnies «black owned» bien d’ici qui offrent de tout: de la beauté à la mode, en passant par de la déco pour votre maison.

Beauté

Apprenti Ôr'ganik propose une gamme de produits de soins pour le corps thérapeutiques, fabriqués avec des ingrédients naturels et biologiques. La fondatrice, Alexe, crée tous ses produits à la main, à Montréal.

Si vous cherchez des soins pour le visage de qualité, vous devez aller faire un tour sur cette boutique en ligne qui propose exfoliants, huiles et sérums pour dorloter votre peau. La créatrice de la marque, Rose Gwet, s’est lancée dans la fabrication de crèmes pour le visage dès l’âge de 16 ans. Une véritable passionnée!

Pour du maquillage «aesthetic» pour enjoliver votre minois, aller jeter un coup d'œil à la boutique Atelier Sirah qui propose des gloss gourmands, mais aussi une sélection de produits pour le corps et le visage. Tous ces produits sont en rupture de stock en ce moment, mais vous pouvez la suivre sur Instagram pour connaître les lancements futurs!

Bless est un acronyme pour Bien-être, Local, Éthique, Simple et Sain. Kemesly et Julie ont fondé Bless et continuent de faire vœu de transparence en offrant des produits de qualité naturels, végétaliens, authentiques et aux ingrédients qui proviennent des quatre coins du monde.

Fabiola et Schamma souhaitaient renforcer l’estime de soi des femmes de tous âges en fondant Ayacaona. À travers cette entreprise de soins capillaires, elles offrent un accompagnement soutenu pour aider les femmes à dompter leurs cheveux et à en prendre soin correctement.

L'animatrice Varda Étienne est derrière cette entreprise de cosmétiques et de soins de la peau. Tous les produits sont hypoallergéniques, non comédogènes, inodores et non testés sur les animaux. Vous serez d’ailleurs étonnés de la multitude d’options en termes de teintes de fonds de teint!

La fondatrice de cette compagnie de cosmétique, Gina Delisme, souhaite mettre en lumière les différentes couleurs de la beauté. Du masque pour la peau aux pinceaux de maquillage, Nagi Cosmetics possède une offre impressionnante où qualité et passion sont au rendez-vous.

Mode

Si vous cherchez un beau pyjama à porter toute la journée (même durant ses Zoom!), allez faire un tour sur le site de Lunar Loungewear. La marque propose des ensembles de pyjamas en satin mignon comme tout que l’on peut même personnaliser avec ses initiales (ou celles de quelqu’un qu’on aime).

Celles qui aiment les imprimés bold ou encore les couleurs pleines vont trouver leur compte chez Selfish Swimwear. Vous y trouverez des modèles en plein dans les tendances du moment et leurs maillots sont coupés pour enjoliver nos courbes. La créatrice de la marque, Naomie Caron, mise sur des tissus recyclés de qualité et des coupes et coloris qui traversent l’épreuve du temps.

Vos leggings et soutiens-gorge de sport ont besoin d’un petit refresh? Allez voir sur Saint Lyon Apparel qui propose tout un éventail de vêtements de sport à bon prix. On aime leur collection monochrome et leurs leggings sans couture ultraconfortables (et avec des poches!).

Cette entreprise d’accessoires mode établie à Montréal est toujours à l’affût des dernières tendances. On craque pour ses jolies lunettes de soleil.

Cette entreprise offre des boucles d’oreilles complètement uniques et originales. On aime tellement leurs différents modèles qu’il nous est impossible de ne pas vouloir acheter la boutique au complet.

Les maillots de bain Ledah sont beaucoup trop beaux pour être vrais. C'est à Lola Atta qu'on doit ces créations intemporelles.

Les vêtements de Batik Boutik sont confectionnés avec amour au Ghana. La fondatrice, Maya Amoah tient à démocratiser la mode éthique et à faire briller sa culture à travers les créations présentées sur sa boutique.

Fondé en 2009, Atelier New Regime a le vent dans les voiles. L’entreprise offre le parfait «streetwear» montréalais. Vous y trouverez des vêtements confortables parfaits pour vos journées à la maison.

L’inclusion est au centre des confections de Marc Alexandrin. Laica Laguerre, la femme derrière la marque, tient à ce que les femmes brillent de confort dans les vêtements conçus à Montréal.

Maison

L’entrepreneur originaire de la Rive-Sud offre plein de produits déco/lifestyle pour les amateurs de culture pop. Que ce soit des imprimés ou des coussins, la boutique a de tout pour mettre une petite touche spéciale à votre appartement/maison.

Cette entreprise met de l’avant le design à conscience sociale. Ils couvrent plusieurs marques aux articles tous aussi beaux les uns des autres. Des livres d’art à la vaisselle, vous serez assurément épaté de leur vaste éventail de produits durables.

La designer Régine Apollon nous invite dans son univers déco avec cette boutique en ligne. La passion de cette designer se transpose dans les multiples pages de la boutique. Les cache-pots sont absolument magnifiques et les luminaires sont tous plus uniques les uns que les autres.

Cette boutique d’art africain fondée par Linda Kamgue Neyret rend hommage à l’art africain dans toutes ses formes. Il s’agit d’un arrêt obligatoire si vous êtes à la recherche de paniers tressés uniques.

Pour encore plus d’inspiration ou d'entrepreneurs à encourager, vous pouvez suivre Black Montreal Business sur Instagram, une plateforme qui met de l’avant les créateurs afrodescendants d’ici (on y a d’ailleurs fait plusieurs découvertes!).

