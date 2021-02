8 idées de coupes et de coiffures pour les cheveux mi-longs

Si vos cheveux ne sont ni très courts, ni très longs, et que vous manquez d’inspiration pour votre prochaine coupe, cet article est pour vous.

Les cheveux mi-longs, ou moyens, couvrent une grande partie de la population! Difficile de déterminer exactement ses limites, mais celles-ci se situent quelque part entre la mâchoire et le haut du buste.

On peut penser que parce que cette longueur de cheveux est commune elle peut passer inaperçue, mais il existe une multitude de coupes et de coiffures pour un look edgy ou classique.

Voici 8 idées de coupes pour les cheveux mi-longs:

1. Le flip

Ultra populaire au début des années 2000, cette coiffure fait un retour en force en 2021. Pour recréer le résultat, c’est bien simple. On sèche avec une brosse ronde nos cheveux de façon à ce que les pointes flip vers le haut. Le look sera particulièrement réussi sur une coupe aux épaules!

2. Le long bob

Le «lob» est une coupe bob (à la mâchoire), mais un peu plus longue. C’est une coupe indémodable, parfaite pour celles qui n’osent pas aller trop court, mais qui veulent tout de même un vent de fraîcheur.

3. La «clavicut»

Encore plus longue que la coupe «lob» se retrouve la «clavicut». Le nom le dit, c’est quand notre longueur s’arrête à nos clavicules! Cette coupe donne beaucoup de mouvement à la chevelure, surtout lorsqu’elle est coupée de façon irrégulière.

4. La frange bouclée

Avec des cheveux mi-longs, une frange bouclée apporte un look féminin et décontracté qui ira bien à plusieurs! C’est une façon simple de changer un peu sa coupe et d'encadrer votre visage.

5. Le dégradé vintage

Le dégradé est tendance cette année, et il se fait aussi bien sur des cheveux moyens que longs. Il permet de donner un look un peu rétro et beaucoup de mouvement à n’importe quelle longueur de cheveux.

6. La coupe aux épaules

Si le «lob» et la «clavicut» ne vous tentent pas, optez pour des pointes qui frôlent vos épaules. C’est un classique qui permet assez de longueur pour s’attacher les cheveux, mais pas trop court non plus.

7. Le shag

La coupe Longueuil réinventée ne cesse de gagner en popularité depuis quelques mois, et elle s’apprête particulièrement bien aux cheveux mi-longs. On s’assure que le devant soit beaucoup plus court que l’arrière, et le tour est joué!

8. Jouer avec la couleur

Pour donner de la vie aux cheveux de longueur moyenne, une simple coloration suffit parfois. En ajoutant des mèches plus claires à l'avant du visage, on dynamise son look et on apporte de la structure à une coupe simple. Si vous préférez des couleurs flash, elles vont donner un look edgy à n'importe quelle coupe.

