Elisabeth Rioux dévoile son immense bague de fiançailles sur Instagram

L’influenceuse et femme d’affaires en a surpris plus d’un en partageant, ce week-end sur Instagram, une photo d’elle portant une immense bague de fiançailles!

En effet, c’est le jour de la Saint-Valentin qu’Elisabeth Rioux a brisé internet en publiant une photo disant «I said yes!» ou «J’ai dit oui!».

Certains ont cru à des fiançailles entre la jeune femme et son ami Cristo. Les deux ont passé beaucoup de temps ensemble au Mexique récemment et il habite présentement chez elle. Toutefois, ceux qui aimeraient voir la paire devenir officiellement un couple seront déçus d’apprendre que ce n'est pas avec lui qu'elle s'est fiancée, au contraire.

La photo d’Elisabeth avait un tout autre message, mais un message très important tout de même.

Celle qui a vécu une séparation difficile en 2020 a expliqué sous la série de photos que Cristo était son meilleur ami, et qu’il prenait bien soin de Wolfie et d’elle, mais qu’elle n’accepterait jamais d’épouser quelqu’un qu’elle connaissait depuis moins d’un an!

En fait, Elisabeth s’est fiancée à elle-même pour souligner sa première Saint-Valentin de célibataire depuis plusieurs années.

Elle avait ceci à dire: «L’amour est ma passion dans la vie, je suis en amour avec l’amour, mais je m’oublie là-dedans. J’ai accepté trop de choses, je crois que c’était le coût de l’amour pour moi.»

Elisabeth a terminé en disant: «Maintenant, je sens que je suis dans la bonne direction et j’apprends à nouveau ce que c’est d'aimer et être aimée. Être en amour avec soi-même n’est pas une mauvaise chose, et c’est le premier pas. Alors, les gars, JE SUIS PRISE, et non célibataire, pour le moment.»

Quel beau message d’amour propre! On lui souhaite beaucoup de bonheur.

