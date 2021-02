Cette actrice de Sex Education va jouer dans Bridgerton saison 2

En plus de son rôle dans Sex Education, cette actrice va interpréter un personnage TRÈS important dans la saison 2 de Bridgerton : l’intérêt romantique d’Anthony Bridgerton!

La seconde saison de Bridgerton s’inspire du 2e tome de la série de romans par Julia Quinn : The Viscount Who Loved Me (Le Vicomte qui m’a aimé). Ce livre est moins centré sur Daphné, et tourne plutôt autour de son grand frère, Anthony.

L’actrice Simone Ashley, qu’on connaît comme Olivia dans Sex Education, va tenir le rôle de Kate Sharma dans la suite de Bridgerton. Dans les romans, son nom était Kate Sheffield.

Elle est un personnage crucial dans le second roman (et la seconde saison!) de Bridgerton.

Nouvellement arrivée à Londres suite au décès de son père, Kate est une femme intelligente et caractérielle. Anthony va s’intéresser à la petite sœur de Kate, mais celle-ci s’oppose fermement à leur union.

Dans le roman, leur relation au départ est tendue et ils ne s’apprécient pas beaucoup... mais on sait tous comment ce genre d’histoires se terminent! Ils seront en quelque sorte les nouveaux Daphné et Simon.

La relation entre Anthony et Kate est l’une des favorites chez les fans de la série de livres, alors il y aura beaucoup de pression sur leur version à l’écran!

