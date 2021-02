10 comptes instagram qui parlent de sexualité sans tabou

La sexualité fait partie de nos vies, mais peu de gens osent en parler ouvertement. Heureusement, il existe des comptes Instagram qui abordent le sujet , et ce, sans tabou!

Ces comptes démocratisent la sexualité et mettent en lumière certaines de ses facettes rarement discutées dans la sphère publique. Il est si important de parler ouvertement de sexe pour être informés et pour prendre des décisions éclairées pour soi-même.

Voici donc 10 comptes Instagram sur la sexualité à suivre dès maintenant :

1. Club Sexu

Ce média spécialisé en «sexualité positive» se veut autant informatif qu'amusant. On y retrouve des jeux de mots coquins, des horoscopes érotiques (logiquement appelés «éroscopes»), de l’information sur des sujets importants, allant de la masturbation aux relations toxiques, et plus encore.

2. Bellesa

Bellesa, c’est à la fois un blogue, un podcast, un compte Instagram et une boutique de jouets érotiques. Sur Instagram, on y parle du plaisir féminin, un sujet souvent outrepassé lorsqu’on discute de sexualité.

3. Clit Revolution

Ce compte aborde des enjeux féministes, mais touche aussi à la sexualité. On y retrouve une multitude de témoignages touchants et très informatifs venant de femmes de partout dans le monde.

4. Jouissance Club

Sur cette page Instagram, on peut y découvrir plusieurs trucs et astuces pour ceux et celles qui aiment être créatifs au lit. On y lit aussi des textes informatifs sur les différentes orientations sexuelles et identités de genre. Jouissance Club est également un livre qui se veut une «cartographie du plaisir»!

5. Coalition ÉduSex

Ce compte adressé aux jeunes a deux missions : éduquer à propos de la sexualité et s’assurer que cette éducation soit également fournie en contexte scolaire. La coalition milite pour que les jeunes du Québec aient droit à une éducation sexuelle à la fois positive, inclusive et émancipatrice.

6. Cultivons le consentement

Construit comme une histoire dont nous sommes le héros ou l’héroïne, ce projet créatif explique simplement ce qu’est le consentement. Dans un scénario fictif, on choisit nos personnages et nos actions pour en apprendre plus sur ce concept important.

7. Histoires impudiques

Ce compte rassemble une collection d’histoires érotiques écrites par plusieurs auteures amatrices différentes.

8. Let’s Talk About Sex

Tenu par la bachelière en sexologie Geneviève Coulombe, ce compte informatif nous en apprend sur une foule de sujets en lien avec la sexualité, dont les infections transmises sexuellement, l'orgasme, et plus encore.

9. Moment Sexo

Moment Sexo partage plusieurs faits intéressants sur la sexualité à l'aide d'illustrations et de textes explicatifs, provenant de sources diverses. C’est un peu comme un cours de sexologie condensé!

10. Au lit avec Anne-Marie

Cette coach en relations et en sexualité brise plusieurs tabous, notamment ceux en lien avec l’anatomie des organes sexuels et la masturbation. Elle s'exprime de façon simple et précise et ose parler de sujets controversés et «gênants».