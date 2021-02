Gloria-Bella a sorti une première chanson et tu dois l'écouter!

L’influenceuse Gloria-Bella a sorti sa toute première chanson originale, prouvant qu’elle a tous les talents!

On connaît Gloria-Bella pour son contenu inspirant, que ce soit dans les domaines de la mode, de la beauté ou de l'acceptation de soi. Ses fans savent également qu’elle a une passion pour le chant, mais celle-ci ne partage pas très souvent son don pour le chant sur les réseaux sociaux.

Eh bien, ce temps est révolu, puisque Gloria-Bella a lancé la chanson Rain Check, en collaboration avec le groupe musical Mc12, composé de Benjamin Nadeau, Jérémy Plante et Samuel Jalbert-Raymond.

Pour 2021, Gloria-Bella prévoit de sortir quatre singles enregistrés en studio et Rain Check est le tout premier!

La jeune femme avait «teasé» la nouvelle, plus tôt cette semaine, en partageant un court extrait audio.

Bien vite, ses fans et ami.es se sont réjouis que ce rêve se réalise pour Gloria-Bella, et surtout, qu’elle ose partager au grand jour sa magnifique voix!

Avant ce premier titre original, celle qui est active sur YouTube et Instagram depuis sa jeunesse avait partagé ici et là son talent indéniable. Elle avait, entre autres, chanté avec Rafaëlle Roy et Joffrey Charles. Elle a avoué que ce moment lui avait permis de sortir de sa zone de confort.

Écoutez la chanson Rain Check de Gloria-Bella et Mc12 juste ici:

