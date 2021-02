Sarah-Jeanne Labrosse dévoile une nouvelle collection de lunettes à son image avec BonLook

Pour la troisième fois, Sarah-Jeanne et BonLook ont décidé de s’associer et d’élaborer deux nouveaux modèles: les Henriette et les Géraldine.

L’histoire entre Sarah-Jeanne Labrosse et BonLook remonte à il y a près de quatre ans, lorsque le modèle ultra-populaire «Subrosa» a été créé.

Dans une publication Instagram, Sarah-Jeanne se dit heureuse d'avoir de nouveau eu la chance d’imaginer des lunettes qui seront portées par des milliers de personnes. Elle dévoile également l’inspiration derrière les noms: ses deux grands-papas se prénomment Henri et Gérald.

Vous pouvez dès aujourd’hui magasiner un tout nouveau modèle de lunettes de vue, les Henriette, qui peuvent également être transformées en lunettes de soleil, selon vos besoins en matière d’accessoires de vue.

Courtoisie BonLook

Sarah-Jeanne a cocréé ce modèle qui est en fait un clin d’œil à l’un des styles favoris des années 1970: la monture carrée XXL. La monture est offerte en trois couleurs: Matte Gold, Rose Gold et Leopard.

Monture Henriette en Matte Gold, 179$

Courtoisie BonLook

En plus des modèles pour la vue, Sarah-Jeanne et BonLook se sont penchés sur la création de solaires: les Géraldine.

Courtoisie BonLook

La monture a été inspirée des styles préférés de Sarah-Jeanne, légèrement rétro. Le modèle Geraldine se décline aussi en trois tons: Leopard, Taupe et Peach.

Monture Géraldine en Leopard, 179$

Courtoisie BonLook

Toute la collection Sarah-Jeanne X BonLook est offerte en ligne au bonlook.com, ainsi que dans les 35 boutiques BonLook à travers le Canada, dès aujourd’hui, le 10 février 2021. Les montures Henriette et Geraldine sont offertes à partir de 179$, incluant les lentilles de prescription simple vision.

