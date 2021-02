6 couleurs de rouges à lèvres qui seront partout ce printemps

Après un hiver passé à l’intérieur et en grande partie sous un masque, on a bien hâte de porter une petite couleur de rouge à lèvres ce printemps. Toujours avec un masque lorsqu’on est dans un endroit public, bien sûr!

Les tendances du printemps en matière de rouges à lèvres et de gloss s’annoncent jolies comme tout et, surtout, en toute légèreté. Au lieu de porter des textures mates et opaques, on opte plutôt pour des baumes et des teintures à lèvres.

Voici donc les 6 tendances rouges à lèvres du printemps 2021:

1. Le «faux» gloss transparent

On porte un gloss de la couleur de nos lèvres ce printemps! De cette façon, on obtient le fameux look ultrabrillant, mais avec un effet de lèvres uniformisées et parfaites.

Gloss Milky de Tower28 beauty dans la teinte Cashew, 18$ chez Sephora

Gloss Lifter de Maybelline dans la teinte Moon, 10$ chez Pharmaprix

2. Le rouge estompé

La bouche rouge est un classique indémodable, mais ce type de produit nécessite souvent plusieurs retouches au courant de la journée. Pour remédier à la situation, on applique un peu de rouge avec son doigt ou un pinceau pour un effet estompé, qui est facile d'entretien et décontracté.

Rouge à lèvres Super Lustrous de Revlon dans la teinte Certainly Red, en rabais à 7$ chez Pharmaprix

Rouge à lèvres mat Lip Soufflé de Rare Beauty dans la teinte Inspire, 26$ chez Sephora

3. Le vieux rose

On s’inspire des pétales de fleurs pour cette couleur qui revient au sommet des tendances tous les printemps. C’est un rose-mauve naturel qui ira bien à tous les teints!

Rouge à lèvres brillant Shiny Lip Ink de L'Oréal dans la teinte Be Outstanding, 14$ chez Pharmaprix

Rouge à lèvres de Milk Makeup dans la teinte Wifey, 32$ chez Sephora

4. Le corail doux

Pour un «pop» vibrant sur les lèvres, le corail est une option idéale. Il donne de la lumière au teint sans être trop voyant. On peut aussi le porter en look monochrome en ajouant la même teinte sur les joues et les yeux.

Encre pour lèvres et joues de Benefit dans la teinte Cha Cha Tint, 24$ chez Sephora

Rouge à lèvres Colour Riche Shine de L'Oréal dans la teinte Luminous Coral, 13$ chez Pharmaprix

5. Nude, style années 90

En 2021, on porte notre rouge à lèvres nude avec un crayon contour un peu plus foncé. Ce look, qui était partout dans les années 90, fait un retour en force, et on adore!

Rouge à lèvres mat Soft Matte Lip Cream de Nyx dans la teinte Dubai, 10$ en ligne

Crayon pour les lèvres 24/7 de Urban Decay dans la teinte 1993, 28$ chez Sephora

6. Rose naturel

Plusieurs compagnies proposent des baumes à lèvres qui font ressortir la «couleur naturelle» de nos lèvres. Ces produits finissent toujours par simplement donner une teinte rosée à notre bouche, et c’est exactement le look phare ce printemps!

Baume hydratant Lip Pop de Glow Recipe dans la teinte Watermelon, 29$ chez Sephora

Baume teinté de Honest Beauty dans la teinte Summer Melon, 12$ chez Pharmaprix

