Voici comment recréer les fameuses pâtes au fromage féta de TikTok

Si vous passez autant de temps que nous sur TikTok, vous avez sûrement vu passer la nouvelle tendance culinaire qui a récemment fait le tour de la plateforme: les pâtes au fromage féta et tomates cuites au four!

Cette recette, ultra-simple à réaliser, est aussi absolument délicieuse et ne nécessite que six ingrédients qui seront très certainement déjà dans votre garde-manger, pour la plupart!

Il suffit de naviguer sur TikTok avec le mot-clic #FetaPasta pour découvrir des centaines de recettes et tests de goût d'utilisateurs et d'utilisatrices.

Voici comment réaliser cette recette qui a fait le tour de la Toile:

INGRÉDIENTS:

1 paquet de 500 grammes de pâtes de votre choix (fusillis, rotinis, orecchiettes, farfalles, pennes, rigatonis... tout est permis!)

Une vingtaine de tomates-cerises bien mûres

Un bloc de fromage féta

4 gousses d’ail

Quelques feuilles de basilic

Une pincée d’origan (au choix)

Huile d’olive

Sel et poivre

PRÉPARATION:

Préchauffez votre four à 400 °F.

Déposez le bloc de fromage féta au centre d'un plat allant au four et garnissez le reste du plat de tomates-cerises et de basilic. Ajoutez un bon filet d’huile d’olive sur le tout. Salez et poivrez. Enfournez pendant 35 minutes. Pendant ce temps, faire cuire un paquet de 500 grammes de pâtes de votre choix. Égouttez les pâtes et ajoutez-les à la préparation de fromage et tomates, qui devrait être devenue bien crémeuse et parfaitement onctueuse. Bon appétit!

De nombreux internautes ont partagé leur propre version de cette recette tendance sur les réseaux sociaux au courant des derniers jours. Du nombre, la blogueuse culinaire italienne @the_pastaqueen, propose de faire revenir ail et tomates avec un filet d’huile à la poêle quelques minutes et d’ajouter de la crème au fromage féta. Une version encore plus savoureuse, mais tout aussi simple!

Bon appétit!

