Les 10 meilleurs fonds de teint qui offrent une vaste sélection de teintes

L’industrie de la beauté s’est souvent fait reprocher son grave manque d'inclusion. Heureusement, bien que cela soit loin d’être réglé, il existe de plus en plus d’excellentes options pour tous les teints.

Plusieurs marques de maquillage, surtout celles en pharmacies, proposent un éventail restreint de teintes, surtout du côté des cache-cernes et fonds de teint. Les options sont souvent multiples pour les peaux claires à moyennes, mais moins variées pour les peaux foncées. Les teints très très clairs ont eux aussi parfois de la difficulté à trouver un produit qui leur convient.

Les compagnies commencent à remédier à la situation en offrant plus de choix, mais certaines se démarquent.

Voici donc les 10 excellents fonds de teint qui sont offerts en plusieurs couleurs:

En pharmacie :

Offert en 45 teintes, ce fond de teint avec une formule végane livre une couvrance totale. De plus, la formule est longue durée et offrira un fini aussi beau à la fin de la journée qu’au moment de l’application!

Ce fond de teint léger comme tout est disponible en 23 teintes. La formule donne une couvrance moyenne, mais qu’on peut superposer pour plus d’opacité.

Si vous désirez un fini mat qui ne va pas assécher votre visage, ce fond de teint est pour vous. Offert en 40 teintes, il est facile de trouver une couleur qui vous fera et, à si petit prix, pourquoi ne pas en prendre deux pour les mélanger et obtenir une teinte personnalisée!

Si votre préoccupation principale est la texture de votre peau, cette formule, disponible en 40 teintes, vous plaira. Elle aide à lisser la peau et laisse un fini parfait et mat, même sans poudre.

De luxe :

Tout le monde adore ce fond de teint de la marque de Rihanna, et avec raison! Fenty est l’une des premières compagnies à avoir offert un grand éventail de couleurs (50!) dès son lancement, et cette formule semi-mate couvre les imperfections, sans donner un effet de masque.

Cette formule végane livrée en 50 teintes est idéale pour ceux et celles qui recherchent un fini naturel et un produit hydratant. Vous aurez l’impression de ne rien porter lorsqu’il sera sur votre peau.

Ce fond de teint est très populaire pour plusieurs raisons, notamment sa formule longue tenue. Le bémol? La sélection de 32 teintes pourrait être encore plus complète.

Offert en 56 teintes, il est pratiquement impossible de ne pas trouver chaussure à son pied avec le Double Wear. Il est idéal pour les peaux mixtes à grasses.

Le nom le dit, ce fond de teint à couvrance totale est parfait pour donner l’impression qu’on porte un filtre sur le visage! Ceux et celles qui désirent un look «glam» et prêt pour Instagram vont l’adorer.

Cette formule végane propose 66 couleurs différentes, de loin la collection la plus complète. C’est un fond de teint à haute couvrance pour ceux qui veulent tout cacher.

