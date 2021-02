8 idées d'activités romantiques pour une Saint-Valentin à la maison

Bien qu’une virée au spa ou un souper au resto ne soient pas envisageables cette année, les célébrations de la Saint-Valentin ne doivent pas être sacrifiées.

Elle sera peut-être célébrée sans fioritures et dans le confort de votre maison, mais elle promet d’être tout aussi mémorable. Cette année, on se concentre sur l’essentiel: l’amour avec un grand A. On appelle à un retour aux sources et on vous invite à célébrer votre couple dans toute sa simplicité.

Voici tout de même 8 superbes idées d’activités pour pimenter cette célébration annuelle de l’amour.

1. Un pique-nique au salon

Sortez les couvertures, le brie, les raisins et le vin parce que c’est dans le salon que ça se passe cette année! Ce petit moment à deux plein de tendresse promet de séduire votre douce moitié.

2. Une soirée spa

Créez dans votre demeure un climat zen capable de faire compétition aux meilleurs spas scandinaves. Sortez votre diffuseur d’huiles essentielles et laissez vous transporter dans une soirée spa où le dorlotage sera à l’honneur.

3. Recréez votre première date

Cette idée, qui peut sembler farfelue, fera appel à beaucoup de créativité de votre part. Elle sera toutefois appréciée par votre douce moitié puisqu’il n’y a rien d’aussi mémorable qu’un premier rendez-vous.

4. Une soirée à la microbrasserie

Passez au dépanneur le plus proche de chez vous et choisissez, en couple, quelques bières de microbrasseries à découvrir. À la maison, recréez une ambiance de microbrasserie, sans les petits irritants qui viennent avec. Cette soirée d’exploration promet de créer des rapprochements.

5. Une soirée au théâtre

Pour faire changement de l’éternel Netflix, tournez-vous cette Saint-Valentin vers le théâtre. Il s’avère que plusieurs théâtres offrent des pièces à écouter en webdiffusion sur demande. C’est le cas du théâtre La Licorne et du TNM.

6. Commandez un repas gastronomique... ou pas!

Plusieurs restaurants offrent des expériences gastronomiques pour la maison. C’est le cas du célèbre restaurant le Mousso à Montréal qui offre une expérience mémorable à domicile. Le restaurant Damas offre aussi un menu pour la maison très appétissant. Ce genre d’activité sort de la routine et promet de satisfaire vos papilles gustatives.

Si vous préférez un repas plus simple, gâtez-vous! Il n'y a rien de mal à partager une pizza non plus.

7. Posez-vous les bonnes questions

Le jeu We’re Not Really Strangers est PARTOUT sur Instagram ces derniers temps. Il s’agit d’un jeu de questions qui est reconnu pour créer des moments intenses et favoriser les connexions.

We're Not Really Strangers, disponible chez Urban Outfitters à 39$

VIA URBAN OUTFITTERS

8. Cuisinez un plat pour deux

Pourquoi ne pas mettre les mains à la pâte et se lancer dans une recette d’envergure? À deux, cette activité promet d’être amusante et valorisante. Qui sait, peut-être que vos prouesses en cuisine sauront impressionner votre douce moitié? Vous pourrez même déguster le fruit de votre travail!

