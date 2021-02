Voici dans quelle ville tu devrais habiter selon ton signe astrologique

Chaque signe astrologique est associé à des qualités et des défauts, mais aussi d’autres trucs amusants comme une partie du corps, un danger auquel il faut faire attention et même une ville!

Selon Joanna Martine Woolfolk, auteure du livre The only astrology book you’ll ever need, chaque signe astrologique serait chez soi dans certaines villes et pays en particulier.

Découvrez où vous devriez plier bagage selon l’astro :

Bélier

La personnalité ambitieuse et active des Bélier serait mieux adaptée aux villes intenses de Florence, Naples et Vérone, en Italie. En France, l’habitat idéal des Bélier serait Marseille.

Côté pays, en plus de, clairement, l’Italie, les Bélier seraient bien en Angleterre, Allemagne et Pologne.

Taureau

Les Taureau, têtus et casaniers, seraient bien dans les villes où l'on retrouve beaucoup d'espaces verts comme Dublin en Irlande, Lucerne en Suisse, Leipzig en Allemagne et St. Louis dans l'État du Missouri, aux États-Unis.

Pour ce qui est des pays, sans surprise, on retrouve l’Irlande et la Suisse, mais aussi la Grèce et Chypre.

Gémeaux

Grands communicateurs et également parfois indécis, les Gémeaux adorent vivre dans de grandes villes comme Londres en Angleterre, Versailles en France, San Francisco aux États-Unis et Melbourne en Australie.

Côtés pays, ils sont attirés vers les États-Unis, la Belgique et le pays de Galles.

Cancer

Signe émotif et nostalgique, les villes pleines d’histoire sont celles où le Cancer se retrouve le mieux. La liste est composée de Venise en Italie, Amsterdam aux Pays-Bas, New York aux États-Unis et Alger, la capitale de l’Algérie.

Les pays qu’on associe aux Cancer sont l’Écosse, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande.

Lion

Créatifs et toujours au centre de l’attention, les Lion ont besoin d’une ville artistique où ça bouge comme Rome en Italie, Prague en République tchèque, Hollywood ou Damascus, la capitale de la Syrie.

Les pays où les Lion pourraient vivre sont l’Italie, la France et la Roumanie.

Vierge

Les Vierge, ces gens analytiques et perfectionnistes, sont attirés par des villes intellectuelles comme Boston dans le Massachusetts aux États-Unis, Paris et Strasbourg en France, et Heidelberg en Allemagne.

Pour ce qui est des Pays, les Vierge se sentiraient à la maison en Turquie, Grèce, Crète et les Antilles.

Balance

Les Balance sont des personnes romantiques et cultivées, ce qui fait qu’ils aimeront des villes historiques remplies de musées comme Vienne en Autriche, Copenhague au Danemark, Lisbonne au Portugal et Charleston en Caroline du Sud.

Pour ce qui est des pays, ils sont attirés par la Chine, le Tibet, l’Argentine et le Japon.

Scorpion

Les Scorpion, ces gens passionnés et mystérieux, seront bien dans des villes où tout est possible comme, aux États-Unis, Washington, New Castle au Delaware et la Nouvelle-Orléans dans l'État de la Louisiane. Ils seraient aussi heureux à Liverpool en Angleterre.

Les pays qu’on associe aux Scorpion sont la Norvège, l’Algérie, le Maroc et Tahiti.

Sagittaire

Pour les Sagittaire, la liberté et l’aventure sont très importants. C’est pour cela qu’ils auront un coup de coeur pour les villes comme Budapest en Hongrie, Cologne en Allemagne, Acapulco au Mexique et Toledo en Espagne.

Ils apprécient des pays comme, justement, la Hongrie et l’Espagne, mais aussi l’Australie.

Capricorne

Travaillants et déterminés, les Capricorne ont besoin d’une ville à la hauteur de leurs ambitions comme Oxford en Angleterre, Boston ou Chicago aux États-Unis, Bruxelles en Belgique ou encore, ici, à Montréal.

Pour ce qui est des pays, ils gravitent vers l’Inde, le Mexique, l’Afghanistan et la Bulgarie.

Verseau

Les Verseau sont des gens originaux et indépendants qui vont aimer des villes où la science et la technologie sont au coeur de leur essence, comme Stockholm en Suède, Moscou en Russie, Salzbourg en Autriche et Buenos Aires en Argentine.

Les pays qu’on associe aux Verseau sont la Russie, la Suède ainsi que l'Éthiopie.

Poissons

Intuitifs et émotifs, les Poissons seront bien dans des villes où leur imagination sera sollicitée, comme Casablanca au Maroc, Alexandrie en Égypte, Séville en Espagne et Dublin en Irlande.

Côté pays, ce sont le Portugal et la région du désert du Sahara qui les attirent.

