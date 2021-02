10 «dramas» choquants entre TikTokeurs qui ont fait jaser

TikTok est pratiquement devenue une immense téléréalité avec les nombreux couples qui s’y créent, leurs chicanes et leurs scandales.

Les stars de TikTok ayant souvent en bas de 25 ans, il est tout à fait normal de les voir vivre une jeunesse normale, ponctuée de chicanes entre amis et de ruptures amoureuses. En tant que public, il est parfois difficile de suivre TOUT ce qui se passe entre les TikTokeurs.

On vous présente donc les 10 «dramas» sur TikTok qui ont fait jaser :

1. Lil Huddy contre tout le monde

Chase Hudson, alias Lil Huddy, et Charli D’Amelio ont longtemps formé LE couple de TikTokeurs le plus en vue. Ils ont malheureusement annoncé leur rupture en avril 2020.

Puis, en juillet, lorsque Chase a été accusé d’avoir trompé Charli avec Nessa Barrett, ce dernier a décidé de traîner tout le monde avec lui. Dans une publication qui a depuis été supprimée, Chase a porté ces accusations :

Anthony Reeves aurait fréquenté Cynthia Parker, l’ex de Chase, peu de temps après leur rupture.

Jaden Hossler aurait tenté de se rapprocher de Dixie D’Amelio alors qu’elle était en couple avec Griffin Johnson.

Griffin aurait trompé Dixie (ce qui s’est avéré exact...).

Jaden Hossler aurait trompé sa copine du temps, Mads Lewis, à maintes reprises.

Josh Richards aurait trompé Nessa Barrett.

Kio Cyr aurait trompé Olivia Ponton.

Ouf! Étonnant qu’il soit encore ami avec certains d’entre eux, malgré ces révélations-chocs!

2. Griffin Johnson trompe Dixie D’Amelio

Dixie a accusé Griffin de l’avoir trompée après avoir reçu plusieurs captures d’écran de messages compromettants entre lui et d’autres filles.

Après leur rupture, Griffin a sorti une diss track, accusant Dixie de l’avoir trompé avec Noah Beck, son copain actuel. On ne saura jamais la vérité, mais c’était divertissant à suivre!

• À lire aussi: Un photoshoot TRÈS sexy de Noah Beck brise internet

3. Le scandale Tony Lopez

Beaucoup plus sérieux et grave que des ruptures amoureuses, Tony Lopez a été accusé de harcèlement sexuel et d’autres comportements graves sur des mineures.

Bien qu’il nie aujourd’hui le tout, Tony s'est excusé en septembre 2020 dans un live Instagram où il a avoué avoir mal agi. Plusieurs se demandent s'il y aura des répercussions légales après tout ça.

• À lire aussi: Sarah-Jade Bleau rend visite à l’un des gars du Hype House à Los Angeles

4. Addison Rae et Bryce Hall sont impossibles à suivre

Au moment d’écrire ces lignes, Addison Rae et Bryce Hall forment un couple, mais cela peut changer d’une seconde à l'autre!

Les amoureux sont on and off depuis leurs débuts, mais on ne peut s’empêcher de croire qu’ils sont, au fond, des âmes sœurs.

5. Le scandale Zoe Laverne

Tout comme Tony Lopez, la TikTokeuse Zoe Laverne est accusée d’inconduite sexuelle envers un mineur.

Âgée de 19 ans à l'époque, Zoe a embrassé un admirateur qui avait seulement 13 ans. Elle a présenté ses excuses, mais plusieurs exigent qu'une enquête soit faite.

6. Ava Louise invente une histoire entre Kanye West et Jeffree Star

Ava Louise est une TikTokeuse controversée. Après avoir léché une toilette d’avion au beau milieu de la pandémie, elle a lancé une rumeur virale!

C’est en effet elle qui a «dévoilé» qu'une relation amoureuse entre Kanye West et Jeffree Star serait la principale cause du divorce entre Kim Kardashian et Kanye. Elle a depuis avoué que l'histoire n'était pas fondée et qu’elle voulait simplement avoir de l’attention.

7. Nessa Barrett fait une danse controversée

En plus de se retrouver au beau milieu des rumeurs d’infidélité entre Chase Hudson et Charli D’Amelio, Nessa Barrett a, elle aussi, ses propres controverses.

En avril 2020, elle a effectué une danse sur un extrait audio d’un homme lisant un extrait du Coran, le texte sacré de l’islam. Après avoir été critiquée par plusieurs admirateurs, Nessa a retiré la vidéo TikTok et a présenté ses excuses aux gens pour qui le Coran est un texte religieux sacré.

8. Le Hype house exposé par Daisy Keech

La cofondatrice du Hype House, Daisy Keech, en a surpris plusieurs lorsqu’elle a annoncé qu'elle quittait le groupe en mars 2020, en publiant une vidéo YouTube aux révélations choquantes.

Daisy a, entre autres, dénoncé Thomas Perou et Chase Hudson, qui lui auraient fait sentir qu'elle devait quitter le collectif de créateurs de contenus TikTok. Elle a aussi indiqué qu'elle envisageait de les poursuivre légalement.

9. Des gars du Sway House se font arrêter

Bryce Hall a été arrêté pour possession de drogue, mardi le 26 mai 2020, avec deux autres membres du Sway House, Josh Richards et Jaden Hossler.

Le trio était en road trip lorsque Bryce et Josh ont été arrêtés avec de la marijuana en leur possession, alors que Jaden avait pour sa part des substances contrôlées sur lui, un crime plus sérieux, passible d'une peine de prison. On ne sait toujours pas s’ils ont été formellement accusés.

10. Les multiples fêtes durant la pandémie

Durant la pandémie, de nombreux TikTokeurs ont déçu leurs admirateurs en continuant à faire la fête et même en voyageant, ignorant les consignes de distanciation sociale et d'isolement.

Parmi ceux-ci, on compte Bryce Hall, qui a célébré en grand son 21e anniversaire en septembre malgré la pandémie, Larray et l'anniversaire de ses 22 ans en juillet, ainsi que la famille d’Amelio et Noah Beck, qui se sont rendus aux Bahamas tout récemment.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s

s