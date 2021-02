8 idées de coupes tendance pour les cheveux longs

La longue chevelure a la cote en 2021, mais personne ne veut avoir l’air perdu dans sa crinière! Il faut tout de même une coupe tendance pour donner de la structure à tout cela.

On peut parfois penser que les cheveux longs n’ont pas vraiment de coupe, mais ce n’est pas le cas. On peut donner beaucoup de caractère à sa chevelure avec une frange, un dégradé, etc.

Pour «rocker» vos longs cheveux en 2021, voici 8 idées de coupes stylées :

1. Le long shag

On voit souvent le «shag», ou la coupe Longueuil réinventée, sur les cheveux courts. Elle se porte tout aussi bien sur les cheveux longs! On s’assure que le devant soit court, puis deviennent de plus en plus long vers l'arrière pour un look de rockstar.

2. La frange rideau style années 70

La frange rideau est au top des tendances depuis un moment déjà et elle est là pour rester. Elle encadre le visage de façon très délicate, tout en donnant un look un peu «vintage» qui rappelle les années 70.

3. Le dégradé volumineux

Le dégradé qu’on croyait disparu depuis quelques années fait un retour en force! Plus il y a d’étages de longueurs différentes dans vos cheveux, plus cela crée du mouvement et de la texture.

4. Les longs cheveux coupés carrés

À l’opposé du dégradé, on retrouve la coupe carré, version longue. Pour la recréer, on garde les cheveux de la même longueur, puis on coupe les pointes au carré. C’est un look idéal sur des cheveux plats.

5. Laisser aller sa texture naturelle

En 2021, on accepte la texture naturelle de nos cheveux, et on adopte une coupe qui la met en valeur. Qu'elle soit raide ou frisée, on demande à notre coiffeur ou coiffeuse d’adapter la coupe à notre texture naturelle.

6. Les cheveux de plage

Les longs cheveux blonds dégradés ne passeront jamais vraiment de mode. C’est la coupe idéale pour un look décontracté et ultra féminin à la fois. Le dégradé léger encourage les vagues dans les cheveux, un must avec cette tendance.

7. Les rallonges XXL

Cette année, on ose les cheveux XXL. Il n’y a pas de limite à la longueur acceptable, si cela touche vos hanches, c’est parfait! Bien sûr, pour la majorité d'entre nous, des rallonges seront nécessaires pour recréer ce look.

8. Encadrer son visage

Si vous n’avez pas envie d’adopter de dégradé ou la frange rideau, de simples mèches plus courtes pour encadrer le visage feront le travail. Ce type de «frange» est assez longue pour être dissimulée lorsque vous n’avez pas envie de la voir, ou mise en valeur avec une queue de cheval par exemple.

