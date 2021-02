Ces 6 trucs surprenants pourraient changer votre peau

Si vous avez l’impression d’avoir tout essayé pour vous débarrasser des petites imperfections, ces 6 trucs surprenants pourraient vous aider.

On entend souvent parler de trucs «magiques» pour améliorer certaines problématiques de peau, sans savoir lesquels sont efficaces.

En voici 6, assez surprenants, qui vont vous aider si vous avez une peau normale à mixte et si vous avez des petits boutons ou rougeurs qui ne semblent pas partir.

1. Évitez de laver votre visage dans la douche

On a souvent tendance, par paresse, à se nettoyer le visage dans la douche. Par contre, l’eau de la douche est généralement très chaude, beaucoup plus que l'eau du lavabo qu'on peut contrôler facilement.

L'eau brûlante peut perturber la barrière de protection naturelle de votre peau. Si votre visage est rouge, sensible et plus sec qu'à l'habitude, considérez prendre la minute de plus pour vous nettoyer le visage avec de l'eau tiède dans le lavabo!

2. Laissez tomber votre crème pour les yeux

De plus en plus de dermatologues et experts en soin de la peau conseillent d’éviter les crèmes pour le contour des yeux. La raison est la suivante : plusieurs formules sont trop riches et parfumées pour notre peau délicate autour des yeux.

Celles-ci peuvent lisser temporairement les petites rides, mais ne vont pas traiter en profondeur les cernes. De plus, elles peuvent bloquer les pores de la peau et causer des petites bosses blanches sous les yeux. Vous pouvez simplement utiliser votre crème pour le visage en petite quantité.

3. Brossez vos dents avant de vous nettoyer le visage

Cela peut sembler étrange, mais c’est très important! Lorsqu’on brosse nos dents, la pâte à dents peut se déposer sur notre visage et irriter notre peau.

En nettoyant notre visage après les dents, on s’assure de ne pas avoir de résidus autour de la bouche avant d’appliquer nos soins.

4. Préconisez les acides dans votre nettoyant et non vos crèmes

Les AHAs (acides a-hydroxylés) sont très populaires pour exfolier la peau. On retrouve surtout des acides lactiques ou glycoliques dans des peelings ou exfoliants chimiques. Bien que ces produits soient efficaces, ils peuvent, à la longue, irriter la peau.

Pour éviter les rougeurs mais en gardant les bénéfices, optez plutôt pour des BHAs (des acides plus douces), ou un nettoyant pour le visage avec des AHAs. Puisque le produit ne reste pas sur votre visage longtemps, c’est beaucoup plus sécuritaire.

5. Changez votre taie d’oreiller plus souvent

Ce truc est si simple, mais pourtant si efficace. Les taies d’oreiller sont des nids à bactérie et sont la raison pourquoi vous pourriez remarquer plus d’imperfections sur un côté de votre visage en particulier.

Ces tissus absorbent l’huile et les saletés qui se déposent ensuite sur le visage durant le sommeil. L’idéal est de les changer aux 2 jours environ.

6. Nettoyez votre visage 2 fois le soir

On ne le dira jamais assez, il faut se démaquiller, puis nettoyer notre visage. Si vous portez du maquillage et/ou un SPF durant le jour, vous devez adopter la méthode du double nettoyage.

Débutez par un nettoyant démaquillant, que cela soit une eau micellaire ou encore un produit à base d’huile. Suivez par votre nettoyant favori, adapté à la texture de votre visage. De cette façon, votre visage sera réellement démaquillé, propre. et près à recevoir vos soins.

À vous de jouer!

