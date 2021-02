Tout le monde sur TikTok ADORE ce mascara à moins de 13$

Si vous êtes friand des nouveautés beauté, vous allez vouloir jeter votre dévolu sur le mascara Lash Sensational Sky High de Maybelline, disponible depuis quelques semaines dans les pharmacies canadiennes, et qui fait sensation sur TikTok.

Ce tout nouveau produit de la marque Maybelline est particulièrement prisé, puisqu’il permettrait à ses utilisatrices d’atteindre les longs cils de biche tant souhaités.

Le secret de son succès? Les nombreux filaments qu’ils comportent et qui s'agrippent à nos cils grâce à sa formule noire de jais épaisse, mais facile à manier.

En effet, cette toute nouvelle formule utilise une technologie alliant extraits de bambou et fibres pour un résultat durable. La longue brosse synthétique est légèrement flexible, ce qui permet d’éviter de trop appliquer de produit et d’avoir le look hautement détesté de cils «pattes d’araignée».

Plusieurs utilisatrices ont démontré des avant/après assez dramatiques sur la plateforme TikTok et on ne peut s’empêcher d’être impressionnées par leurs résultats visibles.

Après avoir testé la formulation de notre côté, on confirme que le produit vous donnera des cils beaucoup plus longs. Ce mascara convient particulièrement à celles qui ont déjà des cils assez fournis, mais qui souhaitent ajouter de la longueur pour obtenir un effet poupée instantané. On aime aussi sa formule qui tient longtemps et ne beurre pas: exit le look raton laveur!

Le mascara Lash Sensational Sky High de Maybelline est disponible dans toutes les bonnes pharmacies ainsi qu’en ligne (attention, il part vite!).

