15 produits de beauté inspirés par le Nouvel An chinois

Le Nouvel An chinois, aussi connu comme le Nouvel An lunaire, aura lieu le vendredi 12 février en 2021. Plusieurs compagnies de beauté se sont inspirées de cette journée bien spéciale pour sortir des tout simplement magiques!

Le calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An chinois dans le calendrier qu’on connaît en Amérique tombe toujours lors de la deuxième nouvelle lune du solstice d'hiver, quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau.

Pour souligner cet événement, pourquoi ne pas se procurer des produits en édition spéciale?

Voici 15 produit pour la peau ou de maquillage inspirés par le Nouvel An lunaire:

1. Ensemble de poudre translucide et son applicateur de Laura Mercier, 51$ chez Sephora

Cette poudre efficace utilisée par tous les «beauty guru» pourrait vous porter chance!

2. Ensemble Glow Into the New Year de Glow Recipe, 64$ (valeur de 80$) chez Sephora

L’ensemble contient la lotion tonique, le masque ainsi que le baume à lèvres au melon d’eau.

3. Ensemble hydratant Year of Hydrated de LaNeige, 64$ (valeur de 86$) chez Sephora

Ce kit propose un format régulier du masque de nuit hydratant pour le visage et celui pour les lèvres, ainsi qu’un miniformat de la crème hydratante à la vitamine C.

4. Masque Recovery pour peau stressée de Dermalogica, 82$ chez Sephora

Ce masque pour le visage bourré de vitamines et d’antioxydants redonne un coup d’éclat en hydratant la peau.

5. Rouge à lèvres mat en édition spéciale de Charlotte Tilbury, 43$ chez Sephora

C’est un petit luxe, mais oh combien joli.

6. Duo de blush Moon Masterpiece de MAC, 35$ chez Sephora

Sculptez vos joues avec ce fard deux tons.

7. Rouge à lèvres Powder Kiss Moon Masterpiece de MAC, 28$ chez Sephora

On ne sait pas si on aime mieux les 3 teintes exclusives ou encore le magnifique packaging.

8. Illuminateur de teint Extra Dimension Skinfinish Moon Masterpiece de MAC, 41$ chez La Baie

Brillez en douceur avec ce magnifique illuminateur champagne.

9. Rouge à lèvres de Nars, 33$ chez Sephora

2 nouvelles teintes sont offertes dans l’emballage spécial du Nouvel An lunaire 2021.

10. Ensemble Tonique Confort de Lancôme, 66$ (valeur de 108$) chez Sephora

Hydratez votre peau cet hiver avec la lotion tonique et la crème hydratante Lancôme.

11. Ensemble Fortune Favors de Fabulous de Benefit, 80$ (valeur de 143$) chez Sephora

4 produits meilleurs vendeurs sont offerts dans le sac à maquillage à l’effigie du bœuf, l’animal de 2021. Il s’agit du baume à lèvres teinté, du crayon à sourcils, de la base de teint antipores et du fard à joues rose pâle.

12. Illuminateur Cheek Pop de Clinique, 31$ chez La Baie

Cet illuminateur doré en édition limitée est orné d’un adorable bœuf.

13. Émulsion hydratante iD de Clinique, 29$ chez La Baie

Cette crème hydratante très populaire est offerte avec une pompe inspirée de l’année du bœuf.

14. Coffret Minéral 89 Nouvel An lunaire de Vichy, 52$ (valeur de 76$)

Cet ensemble contient le fameux sérum Minéral 89 de Vichy, ainsi que des formats voyage du démaquillant, de la crème hydratante et de la crème pour les yeux.

15. Pain moussant réutilisable Dragon Legend de Lush, 8,25 $ en ligne

Ce pain moussant au parfum floral somptueux contient de l’absolu de jasmin et de l’huile essentielle d’ylang-ylang. La poudre de fruit du dragon est riche en antioxydants et en vitamine C pour aider à apaiser la peau sensible ou à problèmes.

