La première rétrograde de Mercure en 2021 s’annonce intense

La toute première rétrograde de la planète Mercure arrive à grands pas, mais ne paniquez pas! On vous dit comment y survivre, et même en profiter.

• À lire aussi: Prédictions astro 2021: Voici les dates importantes à noter à l’agenda

On dit d’une planète qu’elle rétrograde lorsqu'elle s'arrête sur son orbite, puis reprend son chemin dans le sens inverse.

Lorsque ce phénomène se produit, l'influence de cette planète est donc chamboulée, surtout si elle est proche de la terre. Puisque Mercure régit la communication et qu’elle se trouve à deux planètes de nous, nous le ressentons fortement lorsqu'elle est en rétrograde.

Ceci se produit environ trois fois par an, et dure environ trois semaines. La première rétrograde de l’année commence le 30 janvier 2021, et voici à quoi vous pouvez vous attendre.

Les dates des rétrogrades de Mercure en 2021

Pour sa première rétrograde de l’année, Mercure sera en transit du 30 janvier 2021 au 20 février 2021.

La seconde sera du 29 mai au 22 juin, puis la dernière de 2021, du 27 septembre au 18 octobre.

Les effets de Mercure en rétrograde

Règle générale, la rétrograde affecte tous les domaines de la communication (entre amoureux, amis ou même collègues de travail), ainsi que la technologie.

C’est un moment propice aux bris d’ordinateurs, aux malentendus et aux rendez-vous manqués.

Dans quel signe Mercure rétrograde en 2021?

La rétrograde de l’hiver 2021 se déroule sous le signe du Verseau. Signe d’air, il régit les amitiés, la technologie ainsi que l’innovation et l’entraide.

Nous devrons donc faire tout spécialement attention à nos communications entre amis et collègues, surtout via courriel ou textos.

Fait intéressant, toutes les rétrogrades de 2021 se déroulent dans un signe d’air. Les signes d’air sont associés à la communication, on s’attend donc à des rétrogrades particulièrement intenses, puisque jumelées aux signes d'air, les effets négatifs seront décuplés.

Comment survivre à la rétrograde de Mercure?

Une rétrograde de Mercure en Verseau est imprévisible. Puisque le Verseau est le signe de la technologie, portez une attention toute spéciale à cet aspect.

Cela veut donc dire : bien relire ses courriels, s’assurer d’avoir appuyé sur le bouton «envoyer», et surtout, surtout, faire des sauvegardes de nos documents importants.

Le signe du Verseau nous aidera par contre à garder notre calme durant cette tempête. Si vous vous sentez plus introspectif et fatigué qu’à l’habitude, profitez-en pour vous ressourcer et prendre soin de vous.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s

s