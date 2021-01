Voici les 5 tendances piercings à adopter en 2021

Une nouvelle année amène toujours son lot de tendances et les piercings ne font pas exception!

Plusieurs d’entre-nous ont envie d’un peu de changement après l’étrange année 2020 qu’on vient de vivre. Cela pourrait être une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle colo, un tatouage ou encore un piercing!

Cette envie de changement a donné naissance à de nouvelles tendances assez amusantes en matière de boucles d’oreilles. Ces dernières laissent toute la place à la créativité!

Les perceurs professionnels ont déjà remarqué quelques tendances qui se démarquent en début d'année et qu’on risque de voir de plus en plus en 2021. Les voici :

1. Les constellations

En effet, l’oreille ornée de multiples petits piercings continue de faire fureur cette année. Prenez rendez-vous avec un ou une pro qui pourra créer avec vous votre assortiment original!

• À lire aussi: Voici tout ce que vous devez savoir sur LA tendance piercing de l'heure

2. Les petits anneaux

Si le look constellation n’est pas pour vous, mais que vous aimez l’idée d’avoir plusieurs piercings à l’oreille, les multiples petits anneaux pourraient vous convenir! On enchaîne les anneaux qui épousent la forme de notre oreille pour ce look aussi edgy que classique.

3. Les minis diamants

Selon les pros, le petit diamant est LA boucle d’oreille phare de l’année. On peut en porter plusieurs, ou en ajouter une à notre collection, et cela ne passera jamais de mode.

4. La concentration sur le lobe

À cause des masques que nous devons porter en public durant la pandémie, les gens demandent de moins en moins les piercings sur le haut de l’oreille. En se concentrant sur le lobe et l'intérieur de l'oreille, on évite les accrochages avec les attaches de notre masque!

5. L’asymétrie

Si vous êtes fan d’avoir plusieurs bijoux sur chaque oreille, en 2021, sachez que la tendance est aux oreilles différentes! Au lieu de répéter l'assortiment d’une sur l’autre, chaque oreille à droit à son look bien à elle.

Oserez-vous ?

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s